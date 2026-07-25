Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання організатора виставки зброї, по якій вдарили ракети РФ

Організатора виставки зброї також повідомили про підозру.

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання головного організатора виставки зброї, по якій вдарили ракети РФ. Йому також повідомлено про підозру, а найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

«Війна не пробачає безвідповідальності.

10 загиблих. Наймолодшому було лише 19 років. Сто поранених. Зруйновані будинки. Люди, які втратили своїх рідних. Тварини, що загинули або були скалічені.

За цим ударом стоїть росія. Саме вона вчинила черговий воєнний злочин.

Але слідство також встановлює обставини, які могли збільшити масштаби цієї трагедії», — заявив він.

Руслан Кравченко зазначив, що за даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони.

«На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику.

Запрошення були розіслані за дев’ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар.

Головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі», — сказав він.

Генпрокурор додав, що проведено невідкладні обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу.

«Окрему правову оцінку буде надано діям або бездіяльності всіх посадових осіб, які були зобов’язані реагувати на потенційні ризики. Перевіряємо діяльність відповідних підрозділів Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування: наскільки належним чином здійснювався моніторинг безпекової ситуації, чи своєчасно виявлялися та оцінювалися потенційні загрози, чи вживалися передбачені законом заходи реагування та чи могли дії або бездіяльність відповідальних посадових осіб вплинути на розвиток подій. Працюємо далі», — заявив Кравченко.

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