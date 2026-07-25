Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании организатора выставки оружия, по которой ударили ракеты РФ

Организатору выставки оружия также сообщили о подозрении.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании главного организатора выставки оружия, по которой ударили ракеты РФ. Ему также сообщено о подозрении, а в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

«Война не прощает безответственности.

10 погибших. Самому младшему было всего 19 лет. Сто раненых. Разрушенные дома. Люди, потерявшие своих родных. Животные, которые погибли или были искалечены.

За этим ударом стоит россия. Именно она совершила очередное военное преступление.

Но следствие также устанавливает обстоятельства, которые могли увеличить масштабы этой трагедии», — заявил он.

Руслан Кравченко отметил, что, по данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса. Программой предусматривалась, в частности, демонстрация средств противовоздушной обороны.

«На открытую локацию пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей с самого начала находились в условиях очевидного риска для безопасности.

Приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки. Следствие проверяет, могли ли эти действия способствовать тому, что враг получил возможность подготовить целенаправленный удар.

Главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении», — сказал он.

Генпрокурор добавил, что проведены неотложные обыски в офисе ассоциации и по местам жительства лиц, которые могут быть причастны к организации этого мероприятия.

«Отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, которые были обязаны реагировать на потенциальные риски. Проверяем деятельность соответствующих подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования: насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий. Работаем дальше», — заявил Кравченко.

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