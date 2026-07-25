  1. В Украине

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании организатора выставки оружия, по которой ударили ракеты РФ

12:12, 25 июля 2026 143
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Организатору выставки оружия также сообщили о подозрении.
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании организатора выставки оружия, по которой ударили ракеты РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании главного организатора выставки оружия, по которой ударили ракеты РФ. Ему также сообщено о подозрении, а в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Война не прощает безответственности. 

10 погибших. Самому младшему было всего 19 лет. Сто раненых. Разрушенные дома. Люди, потерявшие своих родных. Животные, которые погибли или были искалечены.

За этим ударом стоит россия. Именно она совершила очередное военное преступление.

Но следствие также устанавливает обстоятельства, которые могли увеличить масштабы этой трагедии», — заявил он. 

Руслан Кравченко отметил, что, по данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса. Программой предусматривалась, в частности, демонстрация средств противовоздушной обороны.

«На открытую локацию пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей с самого начала находились в условиях очевидного риска для безопасности. 

Приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки. Следствие проверяет, могли ли эти действия способствовать тому, что враг получил возможность подготовить целенаправленный удар.

Главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении», — сказал он. 

Генпрокурор добавил, что проведены неотложные обыски в офисе ассоциации и по местам жительства лиц, которые могут быть причастны к организации этого мероприятия.

«Отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, которые были обязаны реагировать на потенциальные риски. Проверяем деятельность соответствующих подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования: насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий. Работаем дальше», — заявил Кравченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура обстрел Руслан Кравченко

Популярные новости

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 12k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 15k
Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 7k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 14k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 11k
Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

18:32, 23 июля 2026 9k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Работодатели превратили компьютеры и телефоны в инструменты слежки: где проходит граница между контролем и частной жизнью работника

За вами следят через трекер рабочего времени: что о мониторинге работников говорят Верховный Суд и ЕСПЧ.

Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 15260, который наделяет Нацполицию правом выявлять необоснованные активы и собирать доказательства для их взыскания в доход государства.

Дети, рожденные после гибели отца на фронте, имеют право на долю от 15 млн даже если деньги уже выплачены другим, — ВС

Имеет ли право на долю от 15-миллионной помощи ребенок, родившийся уже после гибели отца на фронте, и что делать, если помощь уже распределена и выплачена другим членам семьи.

База для расчета выплат военнослужащим останется на уровне 2018 года — 1762 грн: Верховный Суд признал законным постановление № 481

Кабмин имеет право самостоятельно устанавливать расчетную величину окладов в размере всего 1762 гривен, игнорируя рост прожиточного минимума.

Работникам, ставшим ВПЛ вследствие эвакуации, хотят засчитывать в страховой стаж до 36 месяцев отпуска

Период пребывания в отпуске без сохранения заработной платы в связи с эвакуацией с территорий ведения боевых действий может начать засчитываться в страховой стаж.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]