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Виплати військовим при інвалідності у 2026 році: хто може отримати до 1,33 млн гривень

10:53, 5 липня 2026
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Розмір компенсації визначають залежно від групи інвалідності, причин її настання та прожиткового мінімуму.
Виплати військовим при інвалідності у 2026 році: хто може отримати до 1,33 млн гривень
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Підставою для призначення одноразової грошової допомоги відповідно до статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №975 є рішення Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП.

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Розмір допомоги прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому встановлено інвалідність. Відповідно до Закону про Державний бюджет України на 2026 рік цей показник становить 3 328 гривень.

Які суми передбачені у разі інвалідності, пов'язаної із захистом України

Якщо інвалідність настала внаслідок захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби через поранення, контузію, травму чи каліцтво, одноразова грошова допомога становить:

  • для I групи інвалідності — 400-кратний прожитковий мінімум, або 1 331 200 гривень;
  • для II групи — 300-кратний прожитковий мінімум, або 998 400 гривень;
  • для III групи — 250-кратний прожитковий мінімум, або 832 000 гривень.

Які виплати передбачені у разі інвалідності, пов'язаної з проходженням військової служби

Якщо інвалідність настала через захворювання або нещасний випадок, пов'язані з проходженням військової служби, але не безпосередньо з бойовими діями, розміри допомоги становлять:

  • для I групи — 120-кратний прожитковий мінімум, або 399 360 гривень;
  • для II групи — 90-кратний прожитковий мінімум, або 299 520 гривень;
  • для III групи — 70-кратний прожитковий мінімум, або 232 960 гривень.

Такі ж суми передбачені для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов'язаних, призваних на навчальні або спеціальні збори.

Виплати у разі втрати працездатності без встановлення інвалідності

Якщо за результатами оцінювання встановлено відсоток втрати працездатності без визначення групи інвалідності, а причина пов'язана із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби, розмір допомоги визначається пропорційно встановленому відсотку.

Для військовослужбовців за контрактом і мобілізованих виплата обчислюється від 70-кратного прожиткового мінімуму, що становить 232 960 гривень.

Для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов'язаних, призваних на збори, допомога визначається від 50-кратного прожиткового мінімуму — 166 400 гривень.

Що відбувається у разі підвищення групи інвалідності

Якщо під час переогляду встановлено вищу групу інвалідності або змінено причинний зв'язок її настання, військовослужбовцю виплачується різниця між новим і раніше отриманим розміром одноразової грошової допомоги. При цьому розрахунок здійснюється з урахуванням прожиткового мінімуму, який діяв на 1 січня року первинного встановлення інвалідності.

Куди звертатися для оформлення допомоги

Для отримання одноразової грошової допомоги діючі військовослужбовці повинні звернутися до своєї військової частини, а звільнені зі служби — до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Харківському обласному ТЦК та СП наголосили, що у разі погіршення стану здоров'я та підвищення групи інвалідності під час переогляду закон гарантує право на отримання доплати різниці між раніше виплаченою та новою сумою допомоги.

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