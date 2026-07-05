Выплаты военнослужащим по инвалидности в 2026 году: кто может получить до 1,33 млн гривен

Размер компенсации определяется в зависимости от группы инвалидности, причин её наступления и прожиточного минимума.

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Основанием для назначения единовременной денежной помощи в соответствии со статьей 16 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года № 975 является решение Экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица (ЭГОПФЛ), сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Размер помощи привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года, в котором установлена инвалидность. В соответствии с Законом о Государственном бюджете Украины на 2026 год этот показатель составляет 3 328 гривен.

Какие суммы предусмотрены в случае инвалидности, связанной с защитой Украины

Если инвалидность наступила в результате защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, единовременное денежное пособие составляет:

для I группы инвалидности — 400-кратный прожиточный минимум, или 1 331 200 гривен;

для II группы — 300-кратный прожиточный минимум, или 998 400 гривен;

для III группы — 250-кратный прожиточный минимум, или 832 000 гривен.

Какие выплаты предусмотрены в случае инвалидности, связанной с прохождением военной службы

Если инвалидность наступила в результате заболевания или несчастного случая, связанных с прохождением военной службы, но не непосредственно с боевыми действиями, размеры пособия составляют:

для I группы — 120-кратный прожиточный минимум, или 399 360 гривен;

для II группы — 90-кратный прожиточный минимум, или 299 520 гривен;

для III группы — 70-кратный прожиточный минимум, или 232 960 гривен.

Такие же суммы предусмотрены для военнослужащих срочной службы, резервистов и военнообязанных, призванных на учебные или специальные сборы.

Выплаты в случае утраты трудоспособности без установления инвалидности

Если по результатам оценки установлен процент утраты трудоспособности без определения группы инвалидности, а причина связана с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы, размер пособия определяется пропорционально установленному проценту.

Для военнослужащих по контракту и мобилизованных выплата рассчитывается из 70-кратного прожиточного минимума, что составляет 232 960 гривен.

Для военнослужащих срочной службы, резервистов и военнообязанных, призванных на сборы, пособие определяется исходя из 50-кратного прожиточного минимума — 166 400 гривен.

Что происходит в случае повышения группы инвалидности

Если в ходе повторного освидетельствования установлена более высокая группа инвалидности или изменена причинно-следственная связь её наступления, военнослужащему выплачивается разница между новым и ранее полученным размером единовременной денежной помощи. При этом расчёт производится с учётом прожиточного минимума, действовавшего на 1 января года первоначального установления инвалидности.

Куда обращаться для оформления пособия

Для получения единовременного денежного пособия действующие военнослужащие должны обратиться в свою воинскую часть, а уволенные со службы — в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В Харьковском областном ТЦК и СП подчеркнули, что в случае ухудшения состояния здоровья и повышения группы инвалидности во время повторного осмотра закон гарантирует право на получение доплаты разницы между ранее выплаченной и новой суммой пособия.

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