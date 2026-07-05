Рапорт, поданный не по команде, и СЗЧ — удалось ли военнослужащему добиться через суд увольнения со службы в связи с ребенком-инвалидом

Решающими факторами стали порядок подачи рапорта и соблюдение требований законодательства.

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Черкасский окружной административный суд не удовлетворил иск военнослужащего, который просил признать незаконным отказ воинской части в увольнении по семейным обстоятельствам в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью. Суд пришел к выводу, что рапорт был подан с нарушением установленной процедуры, а также учел факт самовольного оставления воинской части.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в Черкасский окружной административный суд с иском к воинской части, в котором просил:

признать противоправным отказ воинской части в увольнении с военной службы на основании абзаца 1 подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О военной обязанности обязанностей и военную службу» (в редакции, действовавшей на момент подачи рапорта об увольнении от 9 мая 2024 года) по семейным обстоятельствам в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, изложенный в письменном ответе № 3051 от 19 марта 2025 года;

обязать воинскую часть принять решение об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам в связи с воспитанием ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на основании абзаца 1 подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей на момент подачи рапорта об увольнении от 9 мая 2024 года).

Истец обосновывал свои требования тем, что он является отцом ребенка с инвалидностью, что подтверждается свидетельством о рождении, заключением о ребенке с инвалидностью до 18 лет и справкой для получения льгот. Истец подал рапорт об увольнении 6 апреля 2024 года и повторно 9 мая 2024 года через Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Воинская часть отказала в увольнении, сославшись на то, что рапорт подан не по приказу, отсутствуют необходимые документы и истец самовольно покинул воинскую часть.

Судом установлено, что истец призван на военную службу в соответствии с Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 «О всеобщей мобилизации» и зачислен в списки воинской части приказом от 4 апреля 2024 года. Истец является отцом ребенка с инвалидностью, что подтверждается соответствующими документами. Решением Черкасского окружного административного суда от 27 сентября 2024 года по делу № 580/7183/24, вступившим в законную силу 11 февраля 2026 года, безответственность военной части в отношении рассмотрения рапортов истца от 6 апреля 2024 года и 9 мая 2024 года признана противоправной, и военная часть обязана рассмотреть рапорт от 9 мая 2024 года. Во исполнение этого решения воинская часть письмом от 19 марта 2025 года № 3051 сообщила об отказе в увольнении.

Что решил суд

Черкасский окружной административный суд рассмотрел дело № 580/4195/26 и вынес решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что рапорт истца от 9 мая 2024 года был подан не по приказу, то есть с нарушением порядка, установленного Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Украины и Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008. Подача рапорта «по команде» означает направление его в порядке иерархического подчинения непосредственному командиру.

Суд отметил, что истец не лишен права доработать рапорт или подать новый с учётом изменений в действующем законодательстве и с соблюдением процедуры его представления по команде. Кроме того, истец самовольно покинул воинскую часть, что исключает возможность его увольнения с военной службы до продолжения военной службы.

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