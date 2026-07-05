  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Рапорт, поданный не по команде, и СЗЧ — удалось ли военнослужащему добиться через суд увольнения со службы в связи с ребенком-инвалидом

10:17, 5 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Решающими факторами стали порядок подачи рапорта и соблюдение требований законодательства.
Рапорт, поданный не по команде, и СЗЧ — удалось ли военнослужащему добиться через суд увольнения со службы в связи с ребенком-инвалидом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский окружной административный суд не удовлетворил иск военнослужащего, который просил признать незаконным отказ воинской части в увольнении по семейным обстоятельствам в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью. Суд пришел к выводу, что рапорт был подан с нарушением установленной процедуры, а также учел факт самовольного оставления воинской части.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в Черкасский окружной административный суд с иском к воинской части, в котором просил:

  • признать противоправным отказ воинской части в увольнении с военной службы на основании абзаца 1 подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О военной обязанности обязанностей и военную службу» (в редакции, действовавшей на момент подачи рапорта об увольнении от 9 мая 2024 года) по семейным обстоятельствам в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, изложенный в письменном ответе № 3051 от 19 марта 2025 года;
  • обязать воинскую часть принять решение об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам в связи с воспитанием ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на основании абзаца 1 подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей на момент подачи рапорта об увольнении от 9 мая 2024 года).

Истец обосновывал свои требования тем, что он является отцом ребенка с инвалидностью, что подтверждается свидетельством о рождении, заключением о ребенке с инвалидностью до 18 лет и справкой для получения льгот. Истец подал рапорт об увольнении 6 апреля 2024 года и повторно 9 мая 2024 года через Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Воинская часть отказала в увольнении, сославшись на то, что рапорт подан не по приказу, отсутствуют необходимые документы и истец самовольно покинул воинскую часть.

Судом установлено, что истец призван на военную службу в соответствии с Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 «О всеобщей мобилизации» и зачислен в списки воинской части приказом от 4 апреля 2024 года. Истец является отцом ребенка с инвалидностью, что подтверждается соответствующими документами. Решением Черкасского окружного административного суда от 27 сентября 2024 года по делу № 580/7183/24, вступившим в законную силу 11 февраля 2026 года, безответственность военной части в отношении рассмотрения рапортов истца от 6 апреля 2024 года и 9 мая 2024 года признана противоправной, и военная часть обязана рассмотреть рапорт от 9 мая 2024 года. Во исполнение этого решения воинская часть письмом от 19 марта 2025 года № 3051 сообщила об отказе в увольнении.

Что решил суд

Черкасский окружной административный суд рассмотрел дело № 580/4195/26 и вынес решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что рапорт истца от 9 мая 2024 года был подан не по приказу, то есть с нарушением порядка, установленного Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Украины и Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008. Подача рапорта «по команде» означает направление его в порядке иерархического подчинения непосредственному командиру.

Суд отметил, что истец не лишен права доработать рапорт или подать новый с учётом изменений в действующем законодательстве и с соблюдением процедуры его представления по команде. Кроме того, истец самовольно покинул воинскую часть, что исключает возможность его увольнения с военной службы до продолжения военной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные военнослужащие военная служба инвалидность СЗЧ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Постановление 821 отменено, но у ПФУ нет механизма выплат: как теперь вернуть пенсионные долги

После признания отдельных положений постановления Кабмина № 821 противоправными и недействительными правительство ищет новую модель выполнения пенсионных судебных решений.

Военнослужащим ограничат доступ к азартным играм через реестры: правительство запускает автоматическую систему проверки

Правительство ввело механизм проверки военнослужащих при участии в азартных играх, который будет работать через взаимодействие государственных реестров и блокировать доступ в случае совпадения данных.

Проверки СБУ и блокировка карт: когда ВПЛ на самом деле могут потерять пенсию

Пенсионеры по статусу ВПЛ могут получать одновременно пенсию по возрасту и помощь на проживание, однако при условии соблюдения установленного уровня дохода.

ЕСПЧ присудил 4 500 евро женщине, чье дело о домашнем насилии расследовалось более 10 лет

ЕСПЧ уточнил подход к оценке домашнего насилия, включив в него психологический компонент, в частности страх и страдания потерпевшей.

Офис Генпрокурора и ГБР расследуют возможную причастность руководства ICU к государственной измене

Офис Генерального прокурора и ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможных финансовых злоупотреблений и государственной измены, в рамках которого проверяется деятельность совладельцев ICU и бывшей председателя Национального банка.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]