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У британской депутатки Лейлы Моран возле паба украли электровелосипед

09:59, 5 июля 2026
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Депутатка парламента Великобритании Лейла Моран сообщила, что неизвестные похитили её электровелосипед, пока она находилась в пабе с друзьями.
У британской депутатки Лейлы Моран возле паба украли электровелосипед
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Либеральная депутат британского парламента Лейла Моран сообщила о краже своего электровелосипеда во время вечернего отдыха в пабе. Об инциденте она рассказала на своей странице в Facebook.

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По словам Моран, кража произошла вечером в пятницу между 22:50 и 23:30.

Она приехала на встречу с друзьями в паб на электровелосипеде Pakyak E+ с багажными креплениями и детским сиденьем и оставила его рядом, пристегнув «надежным» замком.

«Мы зашли туда на один напиток, максимум на полчаса. А когда я вышла из паба, велосипеда уже не было. Если вы что-то видели — дайте мне знать. Я уже подала заявление в полицию… Это первый раз, когда я вывезла его в город. Знаю, что такое бывает, но мне так неприятно», — написала депутат.

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полиция кража похищение Великобритания

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