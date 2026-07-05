  1. У світі

У британської депутатки Лейли Моран біля пабу вкрали електровелосипед

09:59, 5 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутатка парламенту Великої Британії Лейла Моран повідомила, що невідомі викрали її електровелосипед, поки вона перебувала в пабі з друзями.
У британської депутатки Лейли Моран біля пабу вкрали електровелосипед
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ліберальна депутатка британського парламенту Лейла Моран повідомила про крадіжку свого електровелосипеда під час вечірнього відпочинку в пабі. Про інцидент вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Моран, крадіжка сталася ввечері у п'ятницю між 22:50 та 23:30.

Вона приїхала на зустріч із друзями до пабу на електровелосипеді Pakyak E+ із багажними кріпленнями та дитячим сидінням і залишила його поруч, пристебнувши «надійним» замком.

«Ми зайшли туди на один напій, максимум на півгодини. А коли я вийшла з пабу, велосипеда вже не було. Якщо ви щось бачили – дайте мені знати. Я вже подала заяву у поліцію… Це перший раз, коли я вивезла його у місто. Знаю, що таке буває, але мені так неприємно», – написала депутатка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція крадіжка викрадення Велика Британія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Постанову 821 скасовано, але ПФУ не має механізму виплат: як тепер повернути пенсійні борги

Після визнання окремих положень постанови Кабміну № 821 протиправними та нечинними уряд шукає нову модель виконання пенсійних судових рішень.

Військовослужбовців обмежать у доступі до азартних ігор через реєстри: Уряд запускає автоматичну систему перевірки

Уряд запровадив механізм перевірки військових під час участі в азартних іграх, який працюватиме через взаємодію державних реєстрів і блокуватиме доступ у разі збігу даних.

Перевірки СБУ та блокування карток: коли ВПО насправді можуть втратити пенсію

Пенсіонери за статусом ВПО можуть отримувати одночасно пенсію за віком та допомогу напроживання, однак за умови дотримання встановленного рівня доходу.

ЄСПЛ присудив 4 500 євро жінці, чию справу про домашнє насильство розслідували понад 10 років

ЄСПЛ уточнив підхід до оцінки домашнього насильства, включивши до нього психологічний аспект, зокрема страх і страждання потерпілої.

Офіс Генпрокурора та ДБР розслідують можливу причетність керівництва ICU до державної зради

Офіс Генерального прокурора та ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих фінансових зловживань та державної зради, у межах якого перевіряється діяльність співвласників інвестиційної групи ICU та колишньої голови Національного банку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]