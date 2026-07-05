У британської депутатки Лейли Моран біля пабу вкрали електровелосипед

Депутатка парламенту Великої Британії Лейла Моран повідомила, що невідомі викрали її електровелосипед, поки вона перебувала в пабі з друзями.

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Ліберальна депутатка британського парламенту Лейла Моран повідомила про крадіжку свого електровелосипеда під час вечірнього відпочинку в пабі. Про інцидент вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За словами Моран, крадіжка сталася ввечері у п'ятницю між 22:50 та 23:30.

Вона приїхала на зустріч із друзями до пабу на електровелосипеді Pakyak E+ із багажними кріпленнями та дитячим сидінням і залишила його поруч, пристебнувши «надійним» замком.

«Ми зайшли туди на один напій, максимум на півгодини. А коли я вийшла з пабу, велосипеда вже не було. Якщо ви щось бачили – дайте мені знати. Я вже подала заяву у поліцію… Це перший раз, коли я вивезла його у місто. Знаю, що таке буває, але мені так неприємно», – написала депутатка.

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