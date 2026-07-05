Мобілізація після 50 років: до яких військових підрозділів найчастіше направляють чоловіків

Вік понад 50 років сам по собі не звільняє від призову, однак місце проходження служби визначають з урахуванням стану здоров'я, військової спеціальності та потреб ЗСУ.

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Під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають передбачених законом підстав для відстрочки.

У Сумському обласному ТЦК та СП нагадали, що поширене твердження про автоматичне звільнення від мобілізації після досягнення 50-річного віку не відповідає законодавству.

Куди найчастіше направляють військовозобов'язаних віком 50+

Як зазначають у ТЦК, військовозобов'язаних віком понад 50 років найчастіше призначають до підрозділів забезпечення, логістики, зв'язку, охорони, медичних або тилових частин.

Водночас конкретне місце проходження служби визначається після проходження військово-лікарської комісії з урахуванням стану здоров'я, військової спеціальності, наявного досвіду та потреб Збройних сил України.

Хто має право на відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації мають, зокрема:

особи з інвалідністю;

громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я;

заброньовані працівники;

батьки трьох і більше дітей;

інші категорії громадян, визначені законодавством.

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