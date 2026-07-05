Мобілізація після 50 років: до яких військових підрозділів найчастіше направляють чоловіків
Під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають передбачених законом підстав для відстрочки.
У Сумському обласному ТЦК та СП нагадали, що поширене твердження про автоматичне звільнення від мобілізації після досягнення 50-річного віку не відповідає законодавству.
Куди найчастіше направляють військовозобов'язаних віком 50+
Як зазначають у ТЦК, військовозобов'язаних віком понад 50 років найчастіше призначають до підрозділів забезпечення, логістики, зв'язку, охорони, медичних або тилових частин.
Водночас конкретне місце проходження служби визначається після проходження військово-лікарської комісії з урахуванням стану здоров'я, військової спеціальності, наявного досвіду та потреб Збройних сил України.
Хто має право на відстрочку
Право на відстрочку від мобілізації мають, зокрема:
- особи з інвалідністю;
- громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я;
- заброньовані працівники;
- батьки трьох і більше дітей;
- інші категорії громадян, визначені законодавством.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.