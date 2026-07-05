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Мобилизация после 50 лет: в какие воинские подразделения чаще всего направляют мужчин

09:42, 5 июля 2026
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Возраст старше 50 лет сам по себе не освобождает от призыва, однако место прохождения службы определяется с учетом состояния здоровья, военной специальности и потребностей ВСУ.
Мобилизация после 50 лет: в какие воинские подразделения чаще всего направляют мужчин
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Во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет предусмотренных законом оснований для отсрочки.

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В Сумском областном ТЦК и СП напомнили, что распространенное утверждение об автоматическом освобождении от мобилизации после достижения 50-летнего возраста не соответствует законодательству.

Куда чаще всего направляют военнообязанных в возрасте 50+

Как отмечают в ТЦК, военнообязанных в возрасте старше 50 лет чаще всего направляют в подразделения обеспечения, логистики, связи, охраны, медицинские или тыловые части.

В то же время конкретное место прохождения службы определяется после прохождения военно-врачебной комиссии с учётом состояния здоровья, военной специальности, имеющегося опыта и потребностей Вооружённых сил Украины.

Кто имеет право на отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации имеют, в частности:

  • лица с инвалидностью;
  • граждане, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • зарезервированные работники;
  • родители троих и более детей;
  • другие категории граждан, определенные законодательством.

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