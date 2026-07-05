В Нью-Йорке во время праздничного шоу загорелся Бруклинский мост — видео

Полиция предполагает, что причиной возгорания стал запуск праздничных фейерверков.

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Вечером 4 июля во время праздничного фейерверкового шоу Macy's, посвященного Дню независимости США, на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. По информации New York Times, сообщений о пострадавших не поступало.

На видеозаписях с места происшествия видно несколько очагов возгорания, которые возникли вскоре после начала праздничного шоу, примерно после 21:00.

Фотограф The New York Times зафиксировал как минимум четыре очага пламени на пешеходной дорожке моста в местах, откуда запускали фейерверки.

После завершения шоу пожар ликвидировали с помощью специальной водопоглощающей машины.

По данным полиции, сообщение о пожаре поступило в 21:32. Правоохранители предполагают, что возгорание «весьма вероятно» произошло именно из-за запуска праздничных фейерверков.

Вскоре после 22:00 пожар удалось потушить.

До 22:30 Бруклинский мост оставался полностью закрытым для автомобильного и пешеходного движения. Все полосы были перекрыты машинами экстренных служб.

Ближе к 23:00 часть спецтехники покинула место происшествия, однако полицейские ещё некоторое время продолжали ограничивать доступ к мосту.

Фото: АР

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