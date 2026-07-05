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В Украине отмечают День Военно-морских сил ВСУ

09:06, 5 июля 2026
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В первое воскресенье июля в Украине традиционно отмечают День Военно-морских сил ВСУ.
В Украине отмечают День Военно-морских сил ВСУ
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5 июля в Украине отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины — профессиональный праздник военнослужащих и сотрудников украинских ВМС.

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Одним из важных исторических событий для украинского военного флота стало поднятие украинского флага на кораблях Черноморского флота 29 апреля 1918 года.

После оккупации Крыма в 2014 году и начала полномасштабного вторжения России роль украинских ВМС существенно возросла.

Несмотря на потерю значительной части корабельного состава после оккупации Крыма, украинский флот восстановил свою боеспособность, стал более мобильным и современным и продемонстрировал эффективность в борьбе за Черное море.

Праздник ежегодно отмечается в первое воскресенье июля. Такой порядок был введен указом Президента Украины от 12 июня 2015 года.

В 2026 году праздник приходится на 5 июля.

Военно-морские силы являются одним из ключевых компонентов обороны государства. Они защищают морские границы Украины, обеспечивают безопасность судоходства, противодействуют российскому флоту и участвуют в боевых действиях на море и побережье.

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