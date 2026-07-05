В Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ

У першу неділю липня в Україні традиційно відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ.

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5 липня в Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України — професійне свято військовослужбовців і працівників українських ВМС.

Однією з важливих історичних подій для українського військового флоту стало підняття українського прапора на кораблях Чорноморського флоту 29 квітня 1918 року.

Після окупації Криму у 2014 році та початку повномасштабного вторгнення Росії роль українських ВМС суттєво зросла.

Попри втрату значної частини корабельного складу після окупації Криму, український флот відновив свою боєздатність, став мобільнішим і сучаснішим та продемонстрував ефективність у боротьбі за Чорне море.

Свято щороку відзначають у першу неділю липня. Такий порядок був запроваджений указом Президента України від 12 червня 2015 року.

У 2026 році свято припадає на 5 липня.

Військово-Морські Сили є одним із ключових складників оборони держави. Вони захищають морські кордони України, забезпечують безпеку судноплавства, протидіють російському флоту та беруть участь у бойових діях на морі й узбережжі.

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