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Як безкоштовно зняти з реєстрації авто, знищене внаслідок обстрілу: роз'яснення

08:48, 5 липня 2026
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Громадяни, чиї автомобілі були пошкоджені або знищені внаслідок російських обстрілів, можуть безоплатно скористатися послугами вибракування транспортного засобу та відновлення водійських документів.
Як безкоштовно зняти з реєстрації авто, знищене внаслідок обстрілу: роз'яснення
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У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що мобільні сервісні центри надають безкоштовні адміністративні послуги українцям, чиї автомобілі були пошкоджені або знищені внаслідок російських обстрілів.

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Які послуги можна отримати

Під час роботи мобільного сервісного центру МВС безпосередньо на місці ворожого обстрілу постраждалі можуть безоплатно:

  • здійснити вибракування транспортного засобу;
  • відновити посвідчення водія;
  • відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • отримати консультацію адміністраторів мобільних сервісних центрів МВС.

Попередньо реєструватися через систему Е-запис для отримання цих послуг не потрібно.

Що потрібно зробити

Для отримання адміністративних послуг необхідно:

  • звернутися до органів досудового розслідування, зокрема поліції чи СБУ, та отримати документ, що підтверджує статус потерпілої особи;
  • звернутися до мобільного або територіального сервісного центру МВС;
  • подати необхідні документи для отримання відповідної адміністративної послуги.

Як вибракувати знищений автомобіль

У МВС нагадали, що навіть повністю знищений або непридатний до експлуатації автомобіль продовжує залишатися зареєстрованим за власником. Тому такий транспортний засіб можна безоплатно зняти з державної реєстрації шляхом вибракування.

Послуга доступна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання власника.

Звернутися може власник транспортного засобу або його уповноважений представник, попередньо записавшись через систему Е-запис або термінал, розташований у приміщенні сервісного центру.

Які документи необхідні

Для вибракування транспортного засобу потрібно надати:

  • документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картку з витягом про місце проживання);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу — за наявності;
  • номерні знаки — за наявності;
  • нотаріально посвідчену довіреність, якщо звертається уповноважений представник.

Якщо свідоцтво про реєстрацію або номерні знаки були втрачені чи викрадені, необхідно надати постанову або довідку органу внутрішніх справ про порушення кримінальної справи чи відмову в її порушенні.

Що ще варто знати

Послуга з вибракування транспортного засобу надається безкоштовно протягом робочого дня після подання всіх необхідних документів.

У МВС звернули увагу, що після вибракування відновити державну реєстрацію транспортного засобу буде неможливо.

Також вибракування не проводиться, якщо на транспортний засіб накладено обтяження.

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