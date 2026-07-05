Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили завершення війни та домовилися про нову зустріч

Під час телефонної розмови президенти України та США домовлялися продовжити переговори під час саміту НАТО в Анкарі.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомили в Офісі Президента, на початку розмови Глава української держави привітав президента США та американський народ із Днем незалежності.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за надану Україні допомогу, зокрема за військову підтримку, політичну підтримку та внесок у захист української незалежності.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від «джавелінів» і «петріотів» до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення», – зазначив Президент України.

Під час телефонної розмови сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни.

За словами Зеленського, наразі існує реальна перспектива завершення війни, а рішучість Сполучених Штатів має ключове значення для досягнення цієї мети.

Президент України повідомив, що він і Дональд Трамп домовилися продовжити обговорення під час саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі.

Володимир Зеленський побажав американському народу подальшого процвітання та успіхів.

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