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Володимир Зеленський анонсував створення морської лінії оборони з дронами-перехоплювачами

21:44, 4 липня 2026
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Одесу та весь регіон від атак захищатиме лінія оборони з дронами-перехоплювачами.
Володимир Зеленський анонсував створення морської лінії оборони з дронами-перехоплювачами
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами. Безпілотники запускатимуть із різних платформ, зокрема з морських дронів.

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Глава держави зазначив, що нова система має забезпечити захист Одеси та всього регіону від повітряних атак.

Також Зеленський наголосив, що флоту морських дронів такого масштабу, як в України, наразі немає в жодній іншій країні. Українські морські безпілотники вже допомогли витіснити російські кораблі з Чорного моря, захистити морський продовольчий коридор і збивати російські гелікоптери.

Президент додав, що в перспективі український флот має поєднувати кораблі, авіацію, надводні та підводні дрони, а також використовувати технології штучного інтелекту й дистанційне керування з берега.

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Одеса Володимир Зеленський

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