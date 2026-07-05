Автомобіль у спадок: чи потрібно сплачувати пенсійний збір при реєстрації

Пенсійний збір сплачується лише у визначених законом випадках, а для спадкоємців передбачено виняток.

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Отримання автомобіля у спадок не означає, що новому власнику доведеться сплачувати пенсійний збір під час його реєстрації. Законодавство передбачає чіткі випадки, коли такий платіж є обов'язковим, а коли від нього повністю звільняють. Це стосується не лише спадкоємців, а й власників уживаних автомобілів, які вже були зареєстровані в Україні, а також електромобілів.

Коли сплачується пенсійний збір під час реєстрації автомобіля

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується лише під час першої державної реєстрації транспортного засобу в Україні.

Зокрема, його необхідно сплатити у таких випадках:

під час купівлі нового автомобіля в автосалоні;

під час першої реєстрації в Україні вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону.

Хто звільняється від сплати пенсійного збору

Якщо громадянин купує вживаний автомобіль, який уже був зареєстрований в Україні на попереднього власника, і лише переоформлює його в сервісному центрі МВС, пенсійний збір не сплачується.

Також від цього платежу звільняються власники легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами.

Чи потрібно платити пенсійний збір при успадкуванні автомобіля

Відповідно до законодавства України, громадяни, які отримують легковий автомобіль у спадщину, повністю звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час реєстрації такого транспортного засобу.

Таким чином, оформлення автомобіля, успадкованого від родичів, не потребує сплати пенсійного збору, оскільки він не справляється у разі реєстрації транспортного засобу, отриманого у спадщину.

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