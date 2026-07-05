Компенсація за «пакунок малюка»: чи можуть через неї зменшити допомогу одинокій матері

Грошову компенсацію за «пакунок малюка» не включають до сукупного доходу сім'ї під час призначення державної соціальної допомоги.

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Одинокі матері, які замість натуральної допомоги «пакунок малюка» отримали грошову компенсацію, можуть не хвилюватися через можливе зменшення державної соціальної допомоги. Ці кошти не включаються до сукупного доходу сім'ї, який враховується під час визначення права на соціальні виплати та їхнього розміру.

Як визначають розмір допомоги одиноким матерям

Державна соціальна допомога одиноким матерям призначається у розмірі, який визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу.

Саме тому багатьох отримувачів цікавить, чи впливає грошова компенсація за «пакунок малюка» на розрахунок такого доходу.

Чи включають компенсацію за «пакунок малюка» до доходу сім'ї

Відповідно до Порядку призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2025 року № 114, сума отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Це правило застосовується для призначення всіх видів державної соціальної допомоги, які надаються відповідно до законодавства.

Що це означає для одиноких матерів

Отже, якщо одинока мати отримала грошову компенсацію замість «пакунка малюка», ці кошти не будуть включені до доходу сім'ї під час визначення розміру державної допомоги на дітей одиноким матерям.

Таким чином, сама виплата компенсації за «пакунок малюка» не є підставою для зменшення або перегляду розміру такої соціальної допомоги.

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