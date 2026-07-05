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Отримали виплату до Дня Незалежності: чи можуть через це зменшити соціальну допомогу

08:30, 5 липня 2026
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Чи стане виплата до Дня Незалежності підставою для зменшення базової соціальної допомоги.
Отримали виплату до Дня Незалежності: чи можуть через це зменшити соціальну допомогу
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Українці, які планують оформити базову соціальну допомогу, хвилюються, чи не вплине одноразова грошова виплата до Дня Незалежності України на розмір майбутньої підтримки. Чинні правила передбачають окремий порядок обчислення доходів сім’ї, і не всі отримані кошти враховуються під час призначення допомоги. Зокрема, законодавство встановлює виняток для окремих одноразових виплат.

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Чи враховується виплата до Дня Незалежності при призначенні базової соціальної допомоги

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Такий механізм передбачений пунктом 21 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги».

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї — це дохід усіх членів сім’ї, обчислений у середньому за місяць. Для його визначення враховуються доходи, отримані протягом трьох місяців, що передують місяцю, який є попереднім до місяця звернення за призначенням допомоги.

Як обчислюють середньомісячний сукупний дохід сім’ї

Під час призначення базової соціальної допомоги середньомісячний сукупний дохід визначають відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

Саме цей Порядок визначає, які види доходів враховуються, а які — ні.

Чи включають грошову виплату до Дня Незалежності до доходу сім’ї

Згідно з пунктом 7 зазначеного Порядку, одноразові виплати, отримані протягом одного календарного року, не включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

До таких виплат належить і грошова виплата до Дня Незалежності України.

Отже, під час визначення права на базову соціальну допомогу та розрахунку її розміру виплата до Дня Незалежності України не враховується у середньомісячному сукупному доході сім’ї і не впливає на розмір цієї соціальної підтримки.

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