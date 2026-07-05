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Не все можна писати у соцмережах: за які пости можуть притягнути до відповідальності

07:18, 5 липня 2026
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Перш ніж натиснути «Опублікувати»: за які пости у соцмережах можна відповісти перед законом.
Не все можна писати у соцмережах: за які пости можуть притягнути до відповідальності
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Соціальні мережі давно стали місцем, де люди не лише спілкуються, а й висловлюють власну думку, коментують події та поширюють інформацію. Однак будь-який допис, коментар чи публікація можуть мати не лише суспільний резонанс, а й юридичні наслідки.

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За поширення неправдивої інформації, погрози, мову ворожнечі або окремі неправомірні повідомлення закон передбачає як цивільну, так і адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Коли публікація у соцмережах може стати підставою для суду

Кожна людина, яка вважає, що її честь, гідність чи ділову репутацію принизили у соціальних мережах, має право звернутися до суду за захистом своїх прав.

Поширення недостовірної інформації може призвести до цивільно-правової відповідальності. У такому разі суд може зобов'язати спростувати неправдиві відомості, а також відшкодувати моральну та, за наявності підстав, майнову шкоду.

У справах про захист честі, гідності та ділової репутації позивач повинен надати конкретні докази того, що поширена інформація є неправдивою, а також підтвердити, що її опублікував саме відповідач.

Водночас видалення публікації не гарантує уникнення відповідальності. Якщо допис або коментар були належним чином зафіксовані, наприклад шляхом нотаріального засвідчення скриншота, це може бути використано як доказ у суді навіть після видалення матеріалу.

За які дописи та коментарі можуть покарати

Залежно від змісту публікації відповідальність може бути різною.

Погрози. Якщо у коментарях або повідомленнях містяться погрози фізичною розправою, автору може загрожувати кримінальна відповідальність. За такі дії закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Безпідставні звинувачення. Якщо без доказів назвати людину, наприклад, "злодієм" чи "шахраєм", це може стати підставою для судового позову. Якщо суд стане на бік позивача, порушника можуть зобов'язати виплатити компенсацію моральної шкоди.

Образи за національною, расовою чи релігійною ознакою. За такі дії стаття 161 Кримінального кодексу України передбачає покарання аж до позбавлення волі на строк до трьох років.

Поширення панічних повідомлень. За поширення паніки у соціальних мережах щодо подій, пов'язаних із повномасштабною війною РФ проти України, може наставати адміністративна відповідальність за статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція передбачає:

  • штраф від 170 до 255 гривень;
  • або виправні роботи строком до одного місяця.

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