Получили выплату ко Дню Независимости: могут ли из-за этого уменьшить социальную помощь

Станет ли выплата ко Дню Независимости основанием для уменьшения базовой социальной помощи

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Украинцы, которые планируют оформить базовую социальную помощь, волнуются, не повлияет ли единовременная денежная выплата ко Дню Независимости Украины на размер будущей поддержки. Действующие правила предусматривают отдельный порядок исчисления доходов семьи, и не все полученные средства учитываются при назначении помощи. В частности, законодательство устанавливает исключение для отдельных единовременных выплат.

Учитывается ли выплата ко Дню Независимости при назначении базовой социальной помощи

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Такой механизм предусмотрен пунктом 21 постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2025 года № 371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи».

Среднемесячный совокупный доход семьи — это доход всех членов семьи, исчисленный в среднем за месяц. Для его определения учитываются доходы, полученные в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением помощи.

Как исчисляют среднемесячный совокупный доход семьи

При назначении базовой социальной помощи среднемесячный совокупный доход определяется в соответствии с Порядком исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632 «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи».

Именно этот Порядок определяет, какие виды доходов учитываются, а какие — нет.

Включают ли денежную выплату ко Дню Независимости в доход семьи

Согласно пункту 7 указанного Порядка, единовременные выплаты, полученные в течение одного календарного года, не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.

К таким выплатам относится и денежная выплата ко Дню Независимости Украины.

Таким образом, при определении права на базовую социальную помощь и расчете ее размера выплата ко Дню Независимости Украины не учитывается в среднемесячном совокупном доходе семьи и не влияет на размер этой социальной поддержк

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