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Получили выплату ко Дню Независимости: могут ли из-за этого уменьшить социальную помощь

08:30, 5 июля 2026
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Станет ли выплата ко Дню Независимости основанием для уменьшения базовой социальной помощи
Получили выплату ко Дню Независимости: могут ли из-за этого уменьшить социальную помощь
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Украинцы, которые планируют оформить базовую социальную помощь, волнуются, не повлияет ли единовременная денежная выплата ко Дню Независимости Украины на размер будущей поддержки. Действующие правила предусматривают отдельный порядок исчисления доходов семьи, и не все полученные средства учитываются при назначении помощи. В частности, законодательство устанавливает исключение для отдельных единовременных выплат.

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Учитывается ли выплата ко Дню Независимости при назначении базовой социальной помощи

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Такой механизм предусмотрен пунктом 21 постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2025 года № 371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи».

Среднемесячный совокупный доход семьи — это доход всех членов семьи, исчисленный в среднем за месяц. Для его определения учитываются доходы, полученные в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением помощи.

Как исчисляют среднемесячный совокупный доход семьи

При назначении базовой социальной помощи среднемесячный совокупный доход определяется в соответствии с Порядком исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632 «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи».

Именно этот Порядок определяет, какие виды доходов учитываются, а какие — нет.

Включают ли денежную выплату ко Дню Независимости в доход семьи

Согласно пункту 7 указанного Порядка, единовременные выплаты, полученные в течение одного календарного года, не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.

К таким выплатам относится и денежная выплата ко Дню Независимости Украины.

Таким образом, при определении права на базовую социальную помощь и расчете ее размера выплата ко Дню Независимости Украины не учитывается в среднемесячном совокупном доходе семьи и не влияет на размер этой социальной поддержк

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