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Компенсация за «пакунок малюка»: могут ли из-за нее уменьшить помощь одинокой матери

07:36, 5 июля 2026
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Денежную компенсацию за «пакунок малюка» не включают в совокупный доход семьи при назначении государственной социальной помощи.
Компенсация за «пакунок малюка»: могут ли из-за нее уменьшить помощь одинокой матери
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Одинокие матери, которые вместо натуральной помощи «пакунок малюка» получили денежную компенсацию, могут не беспокоиться из-за возможного уменьшения государственной социальной помощи. Эти средства не включаются в совокупный доход семьи, который учитывается при определении права на социальные выплаты и их размера.

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Как определяют размер помощи одиноким матерям

Государственная социальная помощь одиноким матерям назначается в размере, который определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Именно поэтому многих получателей интересует, влияет ли денежная компенсация за «пакунок малюка» на расчет такого дохода.

Включают ли компенсацию за «пакунок малюка» в доход семьи

В соответствии с Порядком назначения и выплаты денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакунок малюка», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2025 года № 114, сумма полученной денежной компенсации не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи.

Это правило применяется при назначении всех видов государственной социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

Что это означает для одиноких матерей

Таким образом, если одинокая мать получила денежную компенсацию вместо «пакунка малюка», эти средства не будут включены в доход семьи при определении размера государственной помощи на детей одиноким матерям.

Таким образом, сама выплата компенсации за «пакунок малюка» не является основанием для уменьшения или пересмотра размера такой социальной помощи.

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