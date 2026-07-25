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Выплата 5000 гривен на первоклассника: как оформить помощь

17:37, 25 июля 2026 113
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В Украине семьи с будущими первоклассниками могут получить одноразовую выплату в размере 5000 гривен по программе «Пакунок школяра» — средства предназначенные для покупки одежды, обуви и школьных принадлежностей.
Выплата 5000 гривен на первоклассника: как оформить помощь
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В Украине продолжается реализация государственной программы «Пакунок школяра», в рамках которой семьи могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен на подготовку ребенка к первому классу. Средства предназначены для покупки школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей. Первые выплаты ожидаются уже в июле–августе.

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Как работает программа

Помощь предоставляется в безналичной форме и выплачивается отдельно на каждого будущего первоклассника.

Деньги перечисляются на специальный счет, открытый в одном из банков, уполномоченных участвовать в программе.

Финансирование осуществляется за счет государственного бюджета, а также при поддержке международных партнеров, иностранных правительств и донорских организаций.

Процесс назначения выплат максимально автоматизирован. Учебные заведения формируют электронные списки детей, зачисленных в первый класс, после чего эти данные передаются в Пенсионный фонд Украины для проверки и последующего начисления средств.

Кто может получить 5000 гривен

Право на выплату имеют:

  • один из родителей или законный представитель ребенка, являющийся гражданином Украины;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся в Украине и проживают вместе с ребенком;
  • лица, имеющие статус беженца или нуждающиеся в дополнительной защите;
  • законные представители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе родители-воспитатели детских домов семейного типа, приемные родители, патронатные воспитатели и другие уполномоченные лица.

При этом государственная помощь не предоставляется, если ребенок находится за границей или проживает на временно оккупированной территории, для которой официально не определена дата окончания оккупации.

Кроме того, полученные средства придется вернуть, если будет установлено, что заявитель предоставил недостоверные сведения либо будут выявлены ошибки в данных, переданных учебным заведением.

Как подать заявление

Подать заявление можно двумя способами.

Через приложение «Дія». Для этого необходимо оформить электронное заявление не позднее 1 ноября текущего учебного года.

Через Пенсионный фонд Украины. Также можно обратиться в органы ПФУ и подать заявление в бумажной форме.

Как выплачиваются средства

После получения заявления Пенсионный фонд в течение 10 рабочих дней проверяет предоставленную информацию и передает ее в уполномоченный банк.

Банк, в свою очередь, имеет до 10 рабочих дней для открытия либо подтверждения специального счета в формате IBAN.

Порядок зачисления средств зависит от способа подачи заявления.

Если документы оформлены через «Дію», деньги автоматически поступают на специальный счет, к которому выпущена виртуальная «Дія.Картка».

При подаче бумажного заявления выплата может быть зачислена как на «Дія.Картку», так и на другой специальный счет, открытый в одном из банков, определенных правительством.

Гражданам, которые уже имеют специальные счета, открытые для участия в других государственных программах, повторно открывать их не нужно — они продолжают действовать. Если таких счетов несколько, выплата автоматически поступит на тот, который был открыт последним.

Если выделенные средства не будут использованы по назначению, неиспользованный остаток вернется на счет Пенсионного фонда Украины.

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