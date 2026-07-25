Сергій Корецький обговорив із ЄБРР фінансування проєктів в енергетиці, транспорті та інфраструктурі

Прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив із керівництвом ЄБРР фінансування проєктів у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури України.

фото: Сергій Корецький

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів зустріч із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо та керівництвом банку, під час якої сторони обговорили реалізацію проєктів фінансової підтримки України.

За словами глави уряду, основну увагу приділили фінансуванню проєктів у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури. Частина з них уже має чіткі плани реалізації та повинна принести конкретні результати для країни ще цього року. Також сторони домовилися продовжити спільну роботу над довгостроковими проєктами.

Окремою темою переговорів стало впровадження найкращих стандартів корпоративного управління в державному секторі, а також підтримка ЄБРР урядових ініціатив щодо приватизації державних банків і державних підприємств.

Сергій Корецький подякував ЄБРР за незмінну підтримку України та повідомив, що лише з початку цього року обсяг інвестицій банку в українські проєкти вже перевищив 1,4 млрд євро.

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