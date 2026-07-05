Автомобиль по наследству: нужно ли платить пенсионный сбор при регистрации

Пенсионный сбор уплачивается только в предусмотренных законом случаях, а для наследников предусмотрено исключение.

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Получение автомобиля по наследству не означает, что новому владельцу придется платить пенсионный сбор при его регистрации. Законодательство предусматривает четкие случаи, когда такой платеж является обязательным, а когда от него полностью освобождают. Это касается не только наследников, но и владельцев подержанных автомобилей, которые уже были зарегистрированы в Украине, а также электромобилей.

Когда уплачивается пенсионный сбор при регистрации автомобиля

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается только при первой государственной регистрации транспортного средства в Украине.

В частности, его необходимо уплатить в следующих случаях:

при покупке нового автомобиля в автосалоне;

при первой регистрации в Украине подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы.

Кто освобождается от уплаты пенсионного сбора

Если гражданин покупает подержанный автомобиль, который уже был зарегистрирован в Украине на предыдущего владельца, и лишь переоформляет его в сервисном центре МВД, пенсионный сбор не уплачивается.

Также от этого платежа освобождаются владельцы легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Нужно ли платить пенсионный сбор при наследовании автомобиля

В соответствии с законодательством Украины граждане, которые получают легковой автомобиль по наследству, полностью освобождаются от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации такого транспортного средства.

Таким образом, оформление автомобиля, унаследованного от родственников, не требует уплаты пенсионного сбора, поскольку он не взимается при регистрации транспортного средства, полученного по наследству.

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