Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили вопросы прекращения войны и договорились о новой встрече
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщили в Офисе Президента, в начале разговора глава украинского государства поздравил президента США и американский народ с Днём независимости.
Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за оказанную Украине помощь, в частности за военную поддержку, политическую поддержку и вклад в защиту украинской независимости.
«Мы благодарны Соединённым Штатам за всю оказанную помощь, от «Джавелинов» и «Пэтриотов» до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение», — отметил Президент Украины.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, а также дипломатические усилия, направленные на завершение войны.
По словам Зеленского, в настоящее время существует реальная перспектива завершения войны, а решимость Соединенных Штатов имеет ключевое значение для достижения этой цели.
Президент Украины сообщил, что он и Дональд Трамп договорились продолжить обсуждение во время саммита НАТО, который состоится в Анкаре.
Владимир Зеленский пожелал американскому народу дальнейшего процветания и успехов.
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