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Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили вопросы прекращения войны и договорились о новой встрече

08:12, 5 июля 2026
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В ходе телефонного разговора президенты Украины и США договорились продолжить переговоры в ходе саммита НАТО в Анкаре.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили вопросы прекращения войны и договорились о новой встрече
Иллюстративное фото
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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Как сообщили в Офисе Президента, в начале разговора глава украинского государства поздравил президента США и американский народ с Днём независимости.

Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за оказанную Украине помощь, в частности за военную поддержку, политическую поддержку и вклад в защиту украинской независимости.

«Мы благодарны Соединённым Штатам за всю оказанную помощь, от «Джавелинов» и «Пэтриотов» до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение», — отметил Президент Украины.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, а также дипломатические усилия, направленные на завершение войны.

По словам Зеленского, в настоящее время существует реальная перспектива завершения войны, а решимость Соединенных Штатов имеет ключевое значение для достижения этой цели.

Президент Украины сообщил, что он и Дональд Трамп договорились продолжить обсуждение во время саммита НАТО, который состоится в Анкаре.

Владимир Зеленский пожелал американскому народу дальнейшего процветания и успехов.

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США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры

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