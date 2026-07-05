Как бесплатно снять с учета автомобиль, уничтоженный в результате обстрела: разъяснение
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что мобильные сервисные центры предоставляют бесплатные административные услуги украинцам, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате российских обстрелов.
Какие услуги можно получить
Во время работы мобильного сервисного центра МВД непосредственно на месте вражеского обстрела пострадавшие могут бесплатно:
- оформить списание транспортного средства;
- восстановить водительское удостоверение;
- восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства;
- получить консультацию администраторов мобильных сервисных центров МВД.
Предварительная регистрация через систему «Э-запись» для получения этих услуг не требуется.
Что нужно сделать
Для получения административных услуг необходимо:
- обратиться в органы досудебного расследования, в частности в полицию или СБУ, и получить документ, подтверждающий статус потерпевшего;
- обратиться в мобильный или территориальный сервисный центр МВД;
- подать необходимые документы для получения соответствующей административной услуги.
Как списать уничтоженный автомобиль
В МВД напомнили, что даже полностью уничтоженный или непригодный к эксплуатации автомобиль продолжает оставаться зарегистрированным на владельца. Поэтому такое транспортное средство можно бесплатно снять с государственной регистрации путем списания.
Услуга доступна в любом сервисном центре МВД независимо от места проживания владельца.
Обратиться может владелец транспортного средства или его уполномоченный представитель, предварительно записавшись через систему «Е-запись» или терминал, расположенный в помещении сервисного центра.
Какие документы необходимы
Для списания транспортного средства необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту с выпиской о месте жительства);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства — при наличии;
- номерные знаки — при наличии;
- нотариально заверенную доверенность, если обращается уполномоченный представитель.
Если свидетельство о регистрации или номерные знаки были утеряны или похищены, необходимо предоставить постановление или справку органа внутренних дел о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении.
Что ещё стоит знать
Услуга по списанию транспортного средства предоставляется бесплатно в течение рабочего дня после подачи всех необходимых документов.
В МВД обратили внимание, что после списания восстановить государственную регистрацию транспортного средства будет невозможно.
Также списание не проводится, если на транспортное средство наложены обременения.
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