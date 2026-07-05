Как бесплатно снять с учета автомобиль, уничтоженный в результате обстрела: разъяснение

Граждане, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате российских обстрелов, могут бесплатно воспользоваться услугами по списанию транспортного средства и восстановлению водительских документов.

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В Главном сервисном центре МВД сообщили, что мобильные сервисные центры предоставляют бесплатные административные услуги украинцам, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате российских обстрелов.

Какие услуги можно получить

Во время работы мобильного сервисного центра МВД непосредственно на месте вражеского обстрела пострадавшие могут бесплатно:

оформить списание транспортного средства;

восстановить водительское удостоверение;

восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства;

получить консультацию администраторов мобильных сервисных центров МВД.

Предварительная регистрация через систему «Э-запись» для получения этих услуг не требуется.

Что нужно сделать

Для получения административных услуг необходимо:

обратиться в органы досудебного расследования, в частности в полицию или СБУ, и получить документ, подтверждающий статус потерпевшего;

обратиться в мобильный или территориальный сервисный центр МВД;

подать необходимые документы для получения соответствующей административной услуги.

Как списать уничтоженный автомобиль

В МВД напомнили, что даже полностью уничтоженный или непригодный к эксплуатации автомобиль продолжает оставаться зарегистрированным на владельца. Поэтому такое транспортное средство можно бесплатно снять с государственной регистрации путем списания.

Услуга доступна в любом сервисном центре МВД независимо от места проживания владельца.

Обратиться может владелец транспортного средства или его уполномоченный представитель, предварительно записавшись через систему «Е-запись» или терминал, расположенный в помещении сервисного центра.

Какие документы необходимы

Для списания транспортного средства необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту с выпиской о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства — при наличии;

номерные знаки — при наличии;

нотариально заверенную доверенность, если обращается уполномоченный представитель.

Если свидетельство о регистрации или номерные знаки были утеряны или похищены, необходимо предоставить постановление или справку органа внутренних дел о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении.

Что ещё стоит знать

Услуга по списанию транспортного средства предоставляется бесплатно в течение рабочего дня после подачи всех необходимых документов.

В МВД обратили внимание, что после списания восстановить государственную регистрацию транспортного средства будет невозможно.

Также списание не проводится, если на транспортное средство наложены обременения.

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