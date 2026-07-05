У Нью-Йорку під час святкового шоу загорівся Бруклінський міст – відео

Поліція припускає, що причиною займання став запуск святкових феєрверків.

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Увечері 4 липня під час святкового феєрверкового шоу Macy's до Дня незалежності США на Бруклінському мосту в Нью-Йорку сталася пожежа. За інформацією New York Times, повідомлень про постраждалих не надходило.

На відеозаписах із місця події видно кілька осередків займання, які виникли невдовзі після початку святкового шоу, приблизно після 21:00.

Фотограф The New York Times зафіксував щонайменше чотири осередки полум'я на пішохідній доріжці мосту в місцях, звідки запускали феєрверки.

Після завершення шоу пожежу ліквідовували за допомогою спеціальної водопоглинальної машини.

За даними поліції, повідомлення про пожежу надійшло о 21:32. Правоохоронці припускають, що займання «дуже ймовірно» сталося саме через запуск святкових феєрверків.

Невдовзі після 22:00 пожежу вдалося загасити.

До 22:30 Бруклінський міст залишався повністю закритим для автомобільного та пішохідного руху. Усі смуги були перекриті машинами екстрених служб.

Ближче до 23:00 частина спецтехніки залишила місце події, однак поліцейські ще певний час продовжували обмежувати доступ до мосту.

Фото: АР

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