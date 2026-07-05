  1. Відео
  2. / У світі

У Нью-Йорку під час святкового шоу загорівся Бруклінський міст – відео

09:24, 5 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція припускає, що причиною займання став запуск святкових феєрверків.
У Нью-Йорку під час святкового шоу загорівся Бруклінський міст – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Увечері 4 липня під час святкового феєрверкового шоу Macy's до Дня незалежності США на Бруклінському мосту в Нью-Йорку сталася пожежа. За інформацією New York Times, повідомлень про постраждалих не надходило.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На відеозаписах із місця події видно кілька осередків займання, які виникли невдовзі після початку святкового шоу, приблизно після 21:00.

Фотограф The New York Times зафіксував щонайменше чотири осередки полум'я на пішохідній доріжці мосту в місцях, звідки запускали феєрверки.

Після завершення шоу пожежу ліквідовували за допомогою спеціальної водопоглинальної машини.

За даними поліції, повідомлення про пожежу надійшло о 21:32. Правоохоронці припускають, що займання «дуже ймовірно» сталося саме через запуск святкових феєрверків.

Невдовзі після 22:00 пожежу вдалося загасити.

До 22:30 Бруклінський міст залишався повністю закритим для автомобільного та пішохідного руху. Усі смуги були перекриті машинами екстрених служб.

Ближче до 23:00 частина спецтехніки залишила місце події, однак поліцейські ще певний час продовжували обмежувати доступ до мосту.

Фото: АР

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Постанову 821 скасовано, але ПФУ не має механізму виплат: як тепер повернути пенсійні борги

Після визнання окремих положень постанови Кабміну № 821 протиправними та нечинними уряд шукає нову модель виконання пенсійних судових рішень.

Військовослужбовців обмежать у доступі до азартних ігор через реєстри: Уряд запускає автоматичну систему перевірки

Уряд запровадив механізм перевірки військових під час участі в азартних іграх, який працюватиме через взаємодію державних реєстрів і блокуватиме доступ у разі збігу даних.

Перевірки СБУ та блокування карток: коли ВПО насправді можуть втратити пенсію

Пенсіонери за статусом ВПО можуть отримувати одночасно пенсію за віком та допомогу напроживання, однак за умови дотримання встановленного рівня доходу.

ЄСПЛ присудив 4 500 євро жінці, чию справу про домашнє насильство розслідували понад 10 років

ЄСПЛ уточнив підхід до оцінки домашнього насильства, включивши до нього психологічний аспект, зокрема страх і страждання потерпілої.

Офіс Генпрокурора та ДБР розслідують можливу причетність керівництва ICU до державної зради

Офіс Генерального прокурора та ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих фінансових зловживань та державної зради, у межах якого перевіряється діяльність співвласників інвестиційної групи ICU та колишньої голови Національного банку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]