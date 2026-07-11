Апелляционным хозяйственным судам Украины исполнилось 25 лет

11 июля апелляционные хозяйственные суды Украины отмечают 25-летие со дня создания.

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11 июля исполняется 25 лет со дня образования апелляционных хозяйственных судов Украины. Они являются составной частью судебной системы и обеспечивают пересмотр судебных решений в сфере хозяйственных правоотношений, способствуют формированию единой судебной практики и утверждению принципа верховенства права.

На протяжении четверти века апелляционные хозяйственные суды играют важную роль в защите прав и законных интересов участников хозяйственных правоотношений, обеспечивая справедливое, беспристрастное и профессиональное рассмотрение дел.

Их деятельность является неотъемлемой составляющей стабильности экономических процессов, развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности государства и укрепления доверия к судебной власти.

Четверть века деятельности апелляционных хозяйственных судов названа историей ответственных решений, преданности закону и ежедневного труда во имя справедливости.

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