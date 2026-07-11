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Апеляційним господарським судам України виповнилося 25 років

15:43, 11 липня 2026
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11 липня апеляційні господарські суди України відзначають 25-річчя з дня створення.
Апеляційним господарським судам України виповнилося 25 років
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11 липня виповнюється 25 років від дня утворення апеляційних господарських судів України. Вони є складовою судової системи та забезпечують перегляд судових рішень у сфері господарських правовідносин, сприяють формуванню єдиної судової практики й утвердженню принципу верховенства права.

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Упродовж чверті століття апеляційні господарські суди відіграють важливу роль у захисті прав і законних інтересів учасників господарських правовідносин, забезпечуючи справедливий, неупереджений і професійний розгляд справ.

Їхня діяльність є невід'ємною складовою стабільності економічних процесів, розвитку підприємництва, підвищення інвестиційної привабливості держави та зміцнення довіри до судової влади.

Чверть століття діяльності апеляційних господарських судів названо історією відповідальних рішень, відданості закону та щоденної праці заради справедливості.

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