Военным с новыми контрактами не смогут изменить условия службы и отсрочки: в Раду внесли законопроект

Законопроект предлагает законодательно урегулировать экспериментальные проекты по прохождению военной службы по контракту в период военного положения и гарантировать неизменность базовых условий таких контрактов.

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После того как «Судебно-юридическая газета» обратила внимание на правовую неопределенность относительно срока действия экспериментального проекта и гарантий для военнослужащих, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, призванный устранить этот пробел.

Законопроект № 15385 предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно возможностей реализации экспериментальных проектов в период действия военного положения с целью внедрения дополнительных мотивационных факторов для некоторых категорий военнослужащих, а также установления особенностей прохождения военной службы по контракту.

Введение экспериментальных проектов в сфере прохождения военной службы в период военного положения требует четкой законодательной основы.

Автор законопроекта отмечает, что отдельные правительственные решения уже регулируют соответствующие вопросы, однако законодательство прямо не предусматривает возможности реализации таких экспериментальных проектов. Именно поэтому документ направлен на приведение соответствующего правового регулирования в соответствие с Конституцией Украины и законами.

Какие законы предлагается изменить

Законопроект предусматривает внесение изменений в два закона Украины — «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Прежде всего предлагается законодательно закрепить возможность реализации экспериментальных проектов по прохождению военной службы по контракту в период военного положения. Одновременно устанавливаются гарантии неизменности базовых условий контрактов, особенности определения сроков службы, возможность заключения последующих контрактов и порядок прекращения их действия после прекращения или отмены военного положения.

Кроме этого, предлагается определить полномочия Кабинета Министров Украины по реализации таких экспериментальных проектов и предусмотреть специальные правила относительно отсрочки от повторного призыва отдельных категорий военнослужащих после увольнения.

Гарантия неизменности условий контракта

Проектом Закона предусмотрено, что базовые условия заключенного контракта не могут быть изменены или ухудшены в одностороннем порядке вследствие принятия новых нормативно-правовых актов в период его действия.

«Судебно-юридическая газета» неоднократно подчеркивала, что парламент должен внести изменения в Законы Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе», закрепив на уровне закона основания для отсрочки от призыва и увольнения с военной службы, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины № 768, которым введен экспериментальный проект.

Кто сможет проходить службу в рамках экспериментальных проектов

Законопроектом предусмотрено, что в период действия военного положения в рамках реализации экспериментальных проектов на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования могут быть приняты:

– граждане Украины;

– военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, проходящие военную службу по контракту;

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава;

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

– иностранцы и лица без гражданства (кроме прохождения военной службы в Государственной специальной службе транспорта, Государственной пограничной службе, СБУ, Службе внешней разведки и Государственной службе специальной связи и защиты информации).

Какие полномочия получит Кабинет Министров

Проектом Закона предусмотрено, что порядок прохождения военной службы, особенности привлечения лиц к военной службе, заключения контрактов, сроки военной службы, финансовое обеспечение, а также создание соответствующих условий в рамках реализации экспериментальных проектов будут определяться Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что в период действия военного положения Кабинет Министров Украины по предложениям министерств и ведомств может реализовывать экспериментальные проекты, в частности по внедрению дополнительных мотивационных факторов для некоторых категорий военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, а также установлению особенностей прохождения военной службы по контракту гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства.

Как будут определяться сроки контрактной службы

Законопроектом предлагается, что в период действия военного положения для лиц, принимаемых на военную службу по контракту в соответствии с частью шестой с отметкой 1 статьи 20 Закона, срок военной службы будет устанавливаться в соответствии с порядком и условиями, определенными Кабинетом Министров Украины.

Также предусмотрено, что после окончания срока военной службы, определенного контрактом, заключенным в рамках экспериментального проекта, военнослужащие могут заключать следующий контракт в соответствии с Законом либо в соответствии с порядком, определенным Кабинетом Министров Украины.

Отдельно определяется, что в случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается (расторгается) досрочно, а военнослужащие увольняются с военной службы в соответствии с частью пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Отсрочка от повторного призыва после увольнения

Проектом Закона предусмотрено дополнить Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» новой нормой, согласно которой не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации со дня увольнения с военной службы военнообязанные и резервисты, которые в период действия военного положения были приняты на военную службу по контракту в рамках реализации экспериментальных проектов, определенных Кабинетом Министров Украины, и уволены с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 2, подпунктом «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», в течение срока, установленного Порядком, определенным Кабинетом Министров Украины.

Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Таким образом, законопроект № 15385 направлен на законодательное урегулирование реализации экспериментальных проектов в сфере прохождения военной службы в период военного положения и определение правовых основ их применения.

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