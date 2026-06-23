Контракт на 10 месяцев: почему гарантированная отсрочка может «сгореть» через 2 года

Новые контракты для военных обещают выплаты до 460 тысяч гривен и отсрочку от мобилизации после службы, однако часть гарантий до сих пор не закреплена законом, а важные вопросы без ответа.

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В июне стартовал двухлетний экспериментальный проект, обещающий совершенно новые условия военной службы: от штурмовых контрактов на 10 месяцев до выплат почти в полмиллиона гривен. Однако за ярким названием реформы мобилизации кроются важные для военных юридические вопросы: законна ли отсрочка, установленная постановлением, а не законом, и что будет с гарантиями после завершения двухлетнего эксперимента.

Смена правил игры на марше

В правовом государстве любой контракт — это соглашение двух равных сторон, берущих на себя взаимные обязательства. Однако, когда речь идет о военном контракте в условиях военного положения, баланс сил кардинально смещается. С одной стороны выступает государство с его монополией на принуждение и постоянно меняющимся законодательством, с другой — гражданин Украины или иностранный доброволец, который часто принимает решение в условиях стресса и информационного вакуума.

Сейчас мы видим ситуацию, где мотивационные факторы, прописанные в эксперименте, граничат с правовой неопределенностью, а ряд критических вопросов остается без четких ответов. Мы разберем вопросы, на которые государство дало четкие ответы, подсветим серые зоны, где ответов до сих пор нет. Ведь военные, отдающие государству самое ценное — свою жизнь и здоровье, — имеют безоговорочное право знать, что именно они подписывают.

Вопросы, на которые уже есть ответы

Предусмотренные контрактом условия четко определяют финансовые и организационные гарантии для участников проекта.

Дополнительные выплаты

В частности, военнослужащие могут рассчитывать на дополнительные выплаты в зависимости от характера выполняемых задач:

10 тысяч гривен за пребывание на боевых позициях,

20 тысяч гривен за восстановление позиций и

40 тысяч гривен за захват объектов противника.

Максимальный размер выплат может достигать 460 тысяч гривен в месяц.

Сроки службы для разных категорий участников

Для действующих военнослужащих контракт предусматривает 10 месяцев службы, для гражданских — 14 месяцев, из которых 12 необходимо провести непосредственно в подразделении. Для ветеранов минимальный срок составляет 6 месяцев.

Отсрочки

Отдельно прописана система отсрочек от мобилизации после завершения контракта. Базовый срок защиты от повторного призыва составляет шесть месяцев, однако он может быть увеличен в зависимости от приобретенного боевого опыта. В частности, каждый месяц участия в штурмовых действиях добавляет три месяца отсрочки. Все отсрочки суммируют(ся), даже если после окончания срока действия контракта, военный сразу же подписывает новый, отсрочка не сгорает.

Снятие с розыска

Кроме того, подписание контракта автоматически меняет статус лица, находящегося в розыске, на статус действующего военнослужащего, что предусматривает отмену соответствующих ограничений. Однако, если согласно постановлению об админправонарушении военнообязанному был выписан штраф, его придется уплатить.

Гарантирует ли небоевой контракт защиту от передовой?

Небоевой контракт не предоставляет военнослужащему абсолютной гарантии защиты от привлечения к боевым действиям на передовой. Независимо от вида заключенного контракта (Базовый или Боевой на 24 месяца), каждый военнослужащий является частью Сил обороны Украины. Небоевая должность или небоевой контракт не дают права отказываться от выполнения боевого задания, если такая необходимость возникает в условиях войны.

В тексте типового контракта военнослужащий подтверждает свое осознание того, что он может быть в любое время привлечен к выполнению служебных (боевых) задач в районе ведения активных военных (боевых) действий. Также подписант соглашается выполнять приказы командиров, которые определяют объем задач по занимаемой должности.

Если военнослужащий по «тыловому» контракту все же привлекается к боевым заданиям, его выплаты пересчитываются по нормам, предусмотренным для штурмовых или боевых контрактов. В частности, за пребывание на боевых позициях будет начисляться 10 000 грн в сутки, а за штурмовые действия — от 20 000 до 40 000 грн в сутки.

Срочность и момент вступления в силу

Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами (военнослужащим и командиром воинской части) и действует до определенной даты или до наступления определенных обстоятельств.

Базовые обязанности военнослужащего

Документ не оставляет пространства для уклонения от приказов. Условия добросовестного выполнения воинской обязанности, соблюдения уставов и сохранения государственной тайны выписаны императивно. Любое нарушение этих пунктов автоматически грозит военнослужащему дисциплинарной или уголовной ответственностью.

Разница между увольнением со службы и демобилизацией

Как объясняют в Минобороны, демобилизация является общегосударственным процессом перевода Сил обороны на штаты мирного времени и увольнения мобилизованных военнослужащих. Соответствующее решение принимает Президент Украины. В то же время увольнение с военной службы является индивидуальной процедурой, которая касается конкретного военнослужащего и осуществляется на основаниях, предусмотренных законодательством.

Влияние боевого опыта на условия нового контракта

Предыдущий боевой опыт не сокращает срок службы по контракту и не влияет на продолжительность отпусков. Виды и продолжительность отпусков во время военного положения определяются действующим законодательством и не зависят от количества боевых выходов.

В то же время боевой опыт непосредственно влияет на продолжительность отсрочки от мобилизации после завершения контракта. Базовый срок такой отсрочки составляет шесть месяцев, однако он может быть существенно увеличен в зависимости от участия военнослужащего в боевых задачах.

Для участников пехотно-штурмового контракта каждый месяц выполнения боевых задач добавляет три месяца отсрочки. Для военнослужащих по боевому контракту один месяц участия в боевых действиях равен одному дополнительному месяцу отсрочки.

В качестве примера приводится ситуация, когда гражданский подписывает пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Если за время службы он принимает участие в боевых задачах в течение шести месяцев, после увольнения получит не только базовые шесть месяцев отсрочки, но и дополнительные 18 месяцев. В целом это составит 24 месяца, или два года, в течение которых лицо не будет подлежать мобилизации.

Вопросы, на которые ответов нет

Несмотря на анонсированную прозрачность, ряд запросов, в частности депутатских, по состоянию на сегодня, остается без четкой реакции Минобороны.

Калькулятор срока службы

Предполагается, что этот инструмент должен автоматически учитывать боевой опыт военнослужащего и рассчитывать полагающиеся льготы и отсрочки. В то же время остается непонятным, по какому алгоритму он будет работать и не придется ли военным самостоятельно подтверждать годы службы и участия в боевых действиях с помощью многочисленных справок.

Вопрос социальной защиты военнослужащих в случае тяжелых ранений

Существует и несоответствие между заявленным уровнем денежного обеспечения и базой для расчета отдельных пенсионных выплат в случае инвалидности или увечья. Почему при зарплате в 30 000 грн пенсионные выплаты в случае увечья привязаны к 20 000 гривен. Этот механизм требует дополнительных разъяснений и законодательного урегулирования.

Механизм прекращения контракта

В тексте документа предусмотрена отдельная графа с формулировкой: «Этот контракт прекращен с ___ в связи с ___», что может создавать впечатление о возможности досрочного расторжения соглашения по аналогии с гражданско-правовыми договорами.

Основания для увольнения с военной службы во время военного положения четко определены статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и носят исчерпывающий характер. То есть сам факт заключения контракта не означает, что его можно прекратить по обоюдному согласию сторон или из-за недовольства условиями службы.

Неопределенность условий для штурмовиков

Контракт на 10 месяцев (для действующих военных) или 14 месяцев (для гражданских) рассчитан на пехотно-штурмовые должности. Однако существуют «серые зоны» в трактовке терминов:

Будет ли право на освобождение солдат, подписавший штурмовой контракт, но за 10 месяцев ни разу не привлекавшийся к боевым задачам на линии фронта? Четкого ответа на этот вопрос в нормативных актах нет.

Система отсрочок базируется на сложной формуле (например, 1 месяц штурмовых действий прибавляет 3 месяца отсрочки). Однако пока не определено, кто именно и на основании каких документов должен проводить эти расчеты, что создает риск бюрократических проволочек при увольнении.

Выезд за границу во время отсрочки

Постановление № 768 гарантирует право на выезд во время отпуска, но молчит о периоде отсрочки после увольнения в запас. Сможет ли ветеран поехать к семье за границу, имея 2 года гарантированной защиты от мобилизации?

Судьба офицерского состава

Условия для мобилизованных офицеров, чьи контракты были автоматически продлены, до сих пор не обнародованы в полном объеме.

Юридические колизии

Фантом повышенных мотивационных факторов

Это самое слабое звено всего документа. В названии контракта фигурируют «повышенные мотивационные факторы», однако в самом тексте документа нет никакой конкретики: каков их размер, каковы условия их получения участие в боевых действиях, выполнение специфических задач, могут ли они быть отменены приказом командира из-за дисциплинарного взыскания. Термин носит отсылочный характер к «действующему законодательству», что может создавать риски для военнослужащего в случае изменения нормативной базы в течение срока действия контракта.

Отсрочки

Кроме того, поскольку проект является экспериментальным и рассчитан на 2 года (до июня 2028 года), существуют вопросы относительно того, какие нормы будут гарантировать отсрочку бойцам, которые будут увольняться после завершения этого срока.

Наиболее тревожным является то, что эксперимент рассчитан на 2 года и завершается 16 июня 2028 года. Если боец подписывает контракт на 24 месяца сегодня, он увольняется в день окончания действия Постановления. Ни одна норма закона на данный момент не подкрепляет обещанную ему отсрочку после этой даты, поскольку основания для отсрочки должны определяться исключительно законом, а не постановлением КМУ.

Проблема требует решения как на уровне конкретного бойца, так и на уровне государственной политики.

Будущим контрактникам стоит максимально внимательно относиться к оформлению документов еще до момента подписания контракта. В частности, если военному обещают конкретную должность или функциональные обязанности, такие договоренности следует фиксировать в письменном виде через соответствующие документы или отношение от воинской части.

Не менее важным считается документирование возможных нарушений условий службы. Официальные рапорты об отсутствии необходимого снаряжения, медицинского обеспечения или других предусмотренных нормами ресурсов могут стать важной доказательной базой в случае возникновения споров.

В то же время решение проблемы требует и системных изменений, таких как создание отдельного приложения к контракту с четко определенными финансовыми гарантиями, размерами выплат и льготами, которые не могут быть изменены после подписания документа.

Парламент должен внести изменения в Законы о мобилизации и военной службе, прописав в нем основания для отсрочки и увольнения, определенные в постановлении № 768. Кроме того, необходимо определить в постановлении № 768, что нормы об отсрочке действуют для участников эксперимента даже после завершения его 2-летнего срока.

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