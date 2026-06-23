Родители за границей также обязаны платить алименты: как взыскать выплаты

Украинское законодательство и международные механизмы позволяют взыскивать алименты с должников, находящихся в других странах.

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Если один из родителей проживает за границей, это не освобождает его от обязанности содержать ребенка. Украинское законодательство и международные механизмы позволяют взыскивать алименты с должников, находящихся в других странах.

Существует два способа взыскания алиментов с лица, проживающего за пределами Украины. Первый предусматривает получение решения украинского суда о взыскании алиментов с последующим обращением в компетентный орган иностранного государства для его признания и исполнения. Второй вариант — подача заявления непосредственно для установления решения по алиментам в стране проживания должника.

Если решение украинского суда уже имеется, заявителю необходимо подготовить ходатайство о его признании и исполнении за рубежом.

Шаг 1. Подготовить ходатайство о признании и исполнении решения суда за рубежом.

Ходатайство должно содержать следующую информацию:

ФИО должника, дата рождения, место проживания в течение последних 5 лет (если известно), род занятий, место работы, фото

сведения о финансовом состоянии, семейных обстоятельствах, принадлежащем ему имуществе

иная информация, которая будет способствовать установлению местонахождения должника или исполнению ходатайства (например, адрес и номер телефона работодателя).

Шаг 2. Добавить к ходатайству документы:

копию решения суда

справку о вступлении решения в законную силу

справку о частичном исполнении или неисполнении решения в Украине

документы о том, что ответчик был надлежащим образом уведомлен о заседании

копию протокола судебного заседания (или журнала судебного заседания), где дело рассмотрено по существу

фото истца.

Документы предоставляются на украинском языке вместе с переводом на официальный язык страны, где проживает должник.

Шаг 3. Направить документы в Министерство юстиции Украины через межрегиональное управление юстиции.

В случае отсутствия решения суда граждане могут обратиться в Министерство юстиции Украины через межрегиональные управления юстиции.

Шаг 1. Подготовить заявление в Министерство юстиции Украины через межрегиональное управление юстиции.

Заявление или приложения должны содержать информацию:

ФИО должника, дата рождения, место проживания в течение последних 5 лет (если известно), род занятий, место работы, фото

о финансовом состоянии, семейных обстоятельствах, принадлежащем должнику имуществе

о финансовых и семейных обстоятельствах заявителя, справку о доходах

документы, подтверждающие родственную связь между должником и ребенком (свидетельство о рождении и т. п.)

и другие документы.

Заявление подается на украинском языке с переводом на язык страны проживания должника.

Шаг 2. Министерство юстиции направляет заявление органу страны, где находится должник, в течение месяца.

О результатах рассмотрения заявления или ходатайства заявителя письменно информирует Министерство юстиции.

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