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Батьки за кордоном також зобов’язані сплачувати аліменти: як стягнути виплати

13:51, 23 червня 2026
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Українське законодавство та міжнародні механізми дозволяють стягувати аліменти з боржників, які перебувають в інших країнах.
Батьки за кордоном також зобов’язані сплачувати аліменти: як стягнути виплати
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Якщо один із батьків проживає за кордоном, це не звільняє його від обов’язку утримувати дитину. Українське законодавство та міжнародні механізми дозволяють стягувати аліменти з боржників, які перебувають в інших країнах.

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Існує два способи стягнення аліментів з особи, яка проживає за межами України. Перший передбачає отримання рішення українського суду про стягнення аліментів з подальшим зверненням до компетентного органу іноземної держави для його визнання та виконання. Другий варіант — подання заяви безпосередньо для встановлення рішення щодо аліментів у країні проживання боржника.

Якщо рішення українського суду вже є, заявнику необхідно підготувати клопотання про його визнання та виконання за кордоном.

Крок 1. Підготувати клопотання про визнання та виконання рішення суду за кордоном.

Клопотання має містити таку інформацію:

  • ПІБ боржника, дата народження, місце проживання впродовж останніх 5 років (якщо відомо), рід занять, місце роботи, фото
  • про фінансовий стан, сімейні обставини, належне йому майно
  • інша інформація, що сприятиме встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання (наприклад, адресу та номер телефону роботодавця).

Крок 2. Додати до клопотання документи:

  • копію рішення суду
  • довідку про набрання рішенням законної сили
  • довідку про часткове виконання чи невиконання рішення в Україні
  • документи про те, що відповідач був належним чином повідомлений про засідання
  • копію протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), де справу розглянуто по суті
  • фото позивача.

Документи надаються українською мовою разом з перекладом на офіційну мову країни, де проживає боржник.

Крок 3. Надіслати документи до Міністерства юстиції України через міжрегіональне управління юстиції.

У разі відсутності рішення суду громадяни можуть звернутися до Міністерства юстиції України через міжрегіональні управління юстиції.

Крок 1. Підготувати заяву до Міністерства юстиції України через міжрегіональне управління юстиції.

Заява чи додатки мають містити інформацію:

  • ПІБ боржника, дата народження, місце проживання впродовж останніх 5 років (якщо відомо), рід занять, місце роботи, фото
  • про фінансовий стан, сімейні обставини, належне боржнику майно
  • про фінансові та сімейні обставини заявника, довідку про доходи
  • документи, що підтверджують родинний зв’язок між боржником і дитиною (свідоцтво про народження тощо)
  • та інші документи.

Заява подається українською мовою з перекладом на мову країни проживання боржника.

Крок 2. Міністерство юстиції надсилає заяву органу країни, де знаходиться боржник впродовж місяця.

Про результати розгляду заяви або клопотання заявника письмово інформує Міністерство юстиції.

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