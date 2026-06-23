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Пенсія для державних службовців: скільки потрібно стажу та що треба врахувати

11:45, 23 червня 2026
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У ПФУ роз’яснили питання пенсійного забезпечення державних службовців.
Пенсія для державних службовців: скільки потрібно стажу та що треба врахувати
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Пенсійне забезпечення державних службовців регулюється положеннями Закону України від 09.07.2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» згідно зі статтею 90 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889). Про це нагадали у Пенсійному фонді.

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Водночас, пунктами 10 та 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 передбачено право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16.12.1993 № 3723-XII «Про державну службу», згідно з якою пенсія призначається, якщо станом на 01.05.2016:

- особа має щонайменше 10 років стажу на посадах, що належать до відповідних категорій державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, а також обіймала посаду державного службовця станом на 01.05.2016;

- особа має щонайменше 20 років стажу на посадах, що належать до відповідних категорій державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України, незалежно від того, чи обіймала вона посаду державного службовця станом на 01.05.2016.

Відповідно до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 622, право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723-XII за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та необхідного стажу державної служби, мають:

- чоловіки, які досягли віку 62 роки;

- жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення за її призначенням, але не раніше дати виникнення відповідного права, у розмірі 60 % заробітної плати. До розрахункової бази включаються всі види виплат, з яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Для осіб, які на момент звернення не займають посаду державного службовця, пенсія визначається виходячи із заробітної плати державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 823 «Про внесення змін до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб» внесено зміни до Порядку № 622 (застосовується з 01.01.2024).

Зокрема, визначено процедуру призначення пенсій державним службовцям, які з 1 січня 2024 року працювали в державних органах, що здійснили класифікацію посад державної служби, а також тим, хто не був переведений на посади відповідно до нового штатного розпису або звільнився до цієї дати.

З урахуванням внесених змін було затверджено оновлені форми довідок про складові заробітної плати, необхідних для призначення пенсії державним службовцям (додатки 1-6 до Порядку № 622).

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