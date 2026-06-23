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Стало відомо, чи потрібно зберігати паперову трудову книжку після оцифрування

13:33, 23 червня 2026
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Попри перехід на електронні трудові книжки, паперовий документ може знадобитися для підтвердження стажу та вирішення пенсійних питань.
Стало відомо, чи потрібно зберігати паперову трудову книжку після оцифрування
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10 червня завершився перехідний період, відведений для включення до Реєстру застрахованих осіб відомостей про трудову діяльність працівників з паперових трудових книжок. У зв’язку з цим у багатьох громадян виникає запитання, чи потрібно й надалі зберігати паперову трудову книжку.

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У Пенсійному фонді наголошують, що паперову трудову книжку доцільно зберігати навіть після її оцифрування.

Зазначається, що у разі виникнення спірних або нестандартних ситуацій паперова трудова книжка й надалі залишається документом, який підтверджує трудовий стаж, і може бути використана для призначення або перерахунку пенсії чи соціальних виплат. Особливо важливо зберігати документ у випадках, коли окремі відомості ще не оцифровані або потребують уточнення.

Водночас після завершення оцифрування саме електронна трудова книжка стане основним джерелом інформації про трудову діяльність працівника, тоді як паперова виконуватиме функцію резервного документа для підтвердження або уточнення окремих періодів стажу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що робити працівникам, якщо трудова книжка втрачена або залишилася на тимчасово окупованій території.

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Україна Пенсійний фонд ПФУ трудова книжка трудові відносини

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