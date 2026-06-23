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Стало известно, нужно ли хранить бумажную трудовую книжку после оцифровки

13:33, 23 июня 2026
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Несмотря на переход на электронные трудовые книжки, бумажный документ может потребоваться для подтверждения стажа и решения пенсионных вопросов.
Стало известно, нужно ли хранить бумажную трудовую книжку после оцифровки
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10 июня завершился переходный период, отведённый для внесения в Реестр застрахованных лиц сведений о трудовой деятельности работников из бумажных трудовых книжек. В связи с этим у многих граждан возникает вопрос, нужно ли и дальше хранить бумажную трудовую книжку.

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В Пенсионном фонде подчёркивают, что бумажную трудовую книжку целесообразно сохранять даже после её оцифровки.

Отмечается, что в случае возникновения спорных или нестандартных ситуаций бумажная трудовая книжка по-прежнему остаётся документом, подтверждающим трудовой стаж, и может использоваться для назначения или перерасчёта пенсии либо социальных выплат. Особенно важно сохранять документ в случаях, когда отдельные сведения ещё не оцифрованы или требуют уточнения.

В то же время после завершения оцифровки именно электронная трудовая книжка станет основным источником информации о трудовой деятельности работника, тогда как бумажная будет выполнять функцию резервного документа для подтверждения или уточнения отдельных периодов стажа.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что делать работникам, если трудовая книжка утрачена или осталась на временно оккупированной территории.

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Украина Пенсионный фонд ПФУ трудовая книжка трудовые отношения

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