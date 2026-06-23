Стало известно, нужно ли хранить бумажную трудовую книжку после оцифровки
10 июня завершился переходный период, отведённый для внесения в Реестр застрахованных лиц сведений о трудовой деятельности работников из бумажных трудовых книжек. В связи с этим у многих граждан возникает вопрос, нужно ли и дальше хранить бумажную трудовую книжку.
В Пенсионном фонде подчёркивают, что бумажную трудовую книжку целесообразно сохранять даже после её оцифровки.
Отмечается, что в случае возникновения спорных или нестандартных ситуаций бумажная трудовая книжка по-прежнему остаётся документом, подтверждающим трудовой стаж, и может использоваться для назначения или перерасчёта пенсии либо социальных выплат. Особенно важно сохранять документ в случаях, когда отдельные сведения ещё не оцифрованы или требуют уточнения.
В то же время после завершения оцифровки именно электронная трудовая книжка станет основным источником информации о трудовой деятельности работника, тогда как бумажная будет выполнять функцию резервного документа для подтверждения или уточнения отдельных периодов стажа.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что делать работникам, если трудовая книжка утрачена или осталась на временно оккупированной территории.
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