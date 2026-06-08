Трудовая книжка утеряна или осталась на ВОТ: как подтвердить стаж и не потерять пенсию

Что делать работникам, если трудовая книжка утеряна или осталась на временно оккупированной территории.

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Граждане, которые потеряли трудовую книжку, повредили ее или не имеют доступа к документу из-за временной оккупации территории, могут подтвердить свой трудовой стаж другими способами. Особенно это касается стажа, приобретенного до 1 января 2004 года, который не отображается автоматически в электронной трудовой книжке.

Как отмечают эксперты, в идеале стоит обратиться к работодателям, у которых вы работали. Сделать дубликат можно на основании выписок из приказов, лицевых счетов и данных о выплате зарплаты, трудовых договоров и т. д.

Если предприятие ликвидировано, необходимо узнать, в какой архив были переданы документы, и подать туда заявление. Впоследствии вы получите архивную справку о работе — она имеет для ПФУ такую же силу, как и запись в бумажном документе.

Для ВПЛ и жителей зоны боевых действий правила несколько упрощены. Нужно обратиться в ПФУ, где вашу ситуацию рассмотрят в индивидуальном порядке.

В настоящее время бумажные трудовые книжки постепенно уходят в прошлое. При трудоустройстве в 2026 году работник может предоставить работодателю электронную выписку о трудовой деятельности, которая имеет такую же юридическую силу.

В то же время автоматически в электронную трудовую книжку внесены только сведения о стаже, приобретенном после 1 января 2004 года. Для отображения более ранних периодов работы необходимо оцифровать бумажную трудовую книжку и загрузить ее скан-копии через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Официальный срок для оцифровки трудовых книжек истекает 10 июня 2026 года. Однако после этой даты работники все равно смогут загружать сканированные копии документов на портал ПФУ.

Также специалисты подчеркивают, что самостоятельно исправлять ошибки в трудовой книжке нельзя. Такие исправления имеет право вносить только работодатель, который допустил ошибку при оформлении документа.

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