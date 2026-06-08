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Трудова книжка втрачена або залишилася на ТОТ: як підтвердити стаж і не втратити пенсію

22:18, 8 червня 2026
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Що робити працівникам, якщо трудова книжка втрачена або залишилася на тимчасово окупованій території.
Трудова книжка втрачена або залишилася на ТОТ: як підтвердити стаж і не втратити пенсію
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Громадяни, які втратили трудову книжку, пошкодили її або не мають доступу до документа через тимчасову окупацію території, можуть підтвердити свій трудовий стаж іншими способами. Особливо це стосується стажу, набутого до 1 січня 2004 року, який не відображається автоматично в електронній трудовій книжці.

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Як зазначають експерти, в ідеалі варто звернутися до роботодавців, у яких ви працювали. Зробити дублікат можна на основі виписок із наказів, особових рахунків і даних про виплату зарплати, трудових договорів тощо.

Якщо підприємство ліквідоване, треба дізнатися, до якого архіву було передано документи, і подати туди заяву. Згодом ви отримаєте архівну довідку про роботу — вона має для ПФУ таку ж силу, як і запис у паперовому документі.

Для ВПО та мешканців зони бойових дій правила дещо спрощені. Треба звернутися до ПФУ, а там уже в індивідуальному порядку розберуть вашу ситуацію.

Наразі ж паперові трудові книжки поступово відходять у минуле. Під час працевлаштування у 2026 році працівник може надати роботодавцю електронний витяг про трудову діяльність, який має таку ж юридичну силу.

Водночас автоматично до електронної трудової книжки внесено лише відомості про стаж, набутий після 1 січня 2004 року. Для відображення більш ранніх періодів роботи необхідно оцифрувати паперову трудову книжку та завантажити її скан-копії через вебпортал Пенсійного фонду України.

Офіційний строк для оцифрування трудових книжок спливає 10 червня 2026 року. Однак після цієї дати працівники все одно зможуть завантажувати скановані копії документів на портал ПФУ.

Також фахівці наголошують, що самостійно виправляти помилки у трудовій книжці не можна. Такі виправлення має право вносити лише роботодавець, який допустив помилку під час оформлення документа.

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