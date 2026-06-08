Україна отримала транш в межах Ukraine Facility на 2,8 млрд євро

Юлія Свириденко підкреслила, що з урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро.

Фото: 24tv.ua

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Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 млрд євро. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, з урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд євро.

«Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

Це вже сьомий транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів Плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права», - заявила Свириденко.

Також вона додала, що Україна достроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування.

«Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ», - заявила вона.

Очільниця уряду додала, що станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. За її словами, Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.

Як повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, при оцінці виконання Плану України у межах сьомого траншу вперше враховані кроки, які вдалося виконати раніше встановлених термінів. Це стало можливим завдяки оновленій методології Європейської Комісії щодо часткових оплат у межах Ukraine Facility. Йдеться про чотири кроки, заплановані на перший та другий квартали 2026 року:

законодавчі зміни для покращення врегулювання проблемних кредитів (крок 5.5);

затвердження Стратегії зайнятості населення (крок 7.7);

впровадження надання державної підтримки агровиробникам через Державний аграрний реєстр (крок 12.6);

запуск нормативної бази для функціонування Інтегрованої системи електронної ідентифікації відповідно до європейських вимог (крок 14.4).

Загалом у межах четвертого кварталу 2025 року Україна виконала 11 кроків Плану України, а також завершила три за попередні звітні періоди. Реалізовані заходи охопили сфери державного управління, верховенства права, житлової політики, енергетики, регуляторного середовища, розвитку стратегічних ресурсів та кліматичної політики.

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