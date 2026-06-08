Конкурс до Одеського апеляційного суду завершено: ВККС визначила 23 переможців
14:00, 8 червня 2026
ВККС рекомендувала до призначення 23 майбутніх суддів Одеського апеляційного суду.
Вища кваліфікаційна комісія суддів надала рекомендації для призначення на посади суддів Одеського апеляційного суду.
За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, рекомендації отримали 23 переможці, а саме:
- Абухін Руслан Дмитрович;
- Боднарук Юрій Володимирович;
- Бут Ілля Олександрович;
- Варакіна Наталія Борисівна;
- Губницький Дмитро Григорович;
- Киян Дмитро Володимирович;
- Коломієць Наталія Олексіївна;
- Кравченко Петро Анатолійович;
- Курбанова Альфія Рауфівна;
- Маслеников Олександр Акимович;
- Павельченко Ігор Віталійович;
- Присакар Олександр Якович;
- Прохоров Павло Анатолійович;
- Роїк Дмитро Ярославович;
- Сопільняк Валерій Юрійович;
- Тавлуй Олена Вікторівна;
- Федоренко Тетяна Іванівна;
- Цехан Дмитро Миколайович;
- Шаньшина Марина Валеріївна;
- Шевиріна Тетяна Дмитрівна;
- Шкута Олег Олегович;
- Щербіна Артем Валентинович;
- Яковенко Іван Іванович.
Комісія заповнила усі 23 вакантні посади в Одеському апеляційному суді, на які оголошувався конкурс. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Київського, Львівського, Харківського та Дніпровського апеляційних судів.
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