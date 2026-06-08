Конкурс до Одеського апеляційного суду завершено: ВККС визначила 23 переможців

ВККС рекомендувала до призначення 23 майбутніх суддів Одеського апеляційного суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів надала рекомендації для призначення на посади суддів Одеського апеляційного суду.

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, рекомендації отримали 23 переможці, а саме:

Абухін Руслан Дмитрович; Боднарук Юрій Володимирович; Бут Ілля Олександрович; Варакіна Наталія Борисівна; Губницький Дмитро Григорович; Киян Дмитро Володимирович; Коломієць Наталія Олексіївна; Кравченко Петро Анатолійович; Курбанова Альфія Рауфівна; Маслеников Олександр Акимович; Павельченко Ігор Віталійович; Присакар Олександр Якович; Прохоров Павло Анатолійович; Роїк Дмитро Ярославович; Сопільняк Валерій Юрійович; Тавлуй Олена Вікторівна; Федоренко Тетяна Іванівна; Цехан Дмитро Миколайович; Шаньшина Марина Валеріївна; Шевиріна Тетяна Дмитрівна; Шкута Олег Олегович; Щербіна Артем Валентинович; Яковенко Іван Іванович.

Комісія заповнила усі 23 вакантні посади в Одеському апеляційному суді, на які оголошувався конкурс. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Київського, Львівського, Харківського та Дніпровського апеляційних судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.