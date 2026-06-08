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Конкурс до Одеського апеляційного суду завершено: ВККС визначила 23 переможців

14:00, 8 червня 2026
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ВККС рекомендувала до призначення 23 майбутніх суддів Одеського апеляційного суду.
Конкурс до Одеського апеляційного суду завершено: ВККС визначила 23 переможців
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Вища кваліфікаційна комісія суддів надала рекомендації для призначення на посади суддів Одеського апеляційного суду.

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За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, рекомендації отримали 23 переможці, а саме:

  1. Абухін Руслан Дмитрович;
  2. Боднарук Юрій Володимирович;
  3. Бут Ілля Олександрович;
  4. Варакіна Наталія Борисівна;
  5. Губницький Дмитро Григорович;
  6. Киян Дмитро Володимирович;
  7. Коломієць Наталія Олексіївна;
  8. Кравченко Петро Анатолійович;
  9. Курбанова Альфія Рауфівна;
  10. Маслеников Олександр Акимович;
  11. Павельченко Ігор Віталійович;
  12. Присакар Олександр Якович;
  13. Прохоров Павло Анатолійович;
  14. Роїк Дмитро Ярославович;
  15. Сопільняк Валерій Юрійович;
  16. Тавлуй Олена Вікторівна;
  17. Федоренко Тетяна Іванівна;
  18. Цехан Дмитро Миколайович;
  19. Шаньшина Марина Валеріївна;
  20. Шевиріна Тетяна Дмитрівна;
  21. Шкута Олег Олегович;
  22. Щербіна Артем Валентинович;
  23. Яковенко Іван Іванович.

Комісія заповнила усі 23 вакантні посади в Одеському апеляційному суді, на які оголошувався конкурс. Наразі тривають співбесіди з кандидатами у конкурсі до Київського, Львівського, Харківського та Дніпровського апеляційних судів.

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