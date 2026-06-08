Водій відмовився проходити медогляд на стан наркотичного сп’яніння через тиск поліції, а здав аналізи наступного дня – чи уникнув він покарання

У справі за ст. 130 КУпАП суд дійшов висновку про недоведеність порушення.

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Білоцерківський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо водія транспортного засобу Mazda 626.

Обставини справи

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення серії ЕПР1 № 609305 від 8 березня 2026 року, того дня о 11 годині 30 хвилин на автодорозі М-05 Київ-Одеса, 78 км, водій керував транспортним засобом з явними ознаками наркотичного сп’яніння: звужені зіниці очей, які не реагують на світло, виражене тремтіння пальців рук, неприродна блідість. Від проходження медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння у найближчому закладі охорони здоров’я водій відмовився.

У судовому засіданні водій вину не визнав. Він пояснив, що під час зупинки погодився пройти огляд на визначення стану наркотичного сп’яніння. Однак після того, як один з поліцейських відійшов до службового автомобіля, інший поліцейський, за його словами, чинив психологічний тиск, погрожував евакуацією транспортного засобу на штрафмайданчик та доставленням до територіального центру комплектування. Після цього водій змінив позицію та відмовився від огляду. Наступного дня, 9 березня 2026 року, він самостійно звернувся до медичної лабораторії DILA, де за результатами дослідження сечі наркотичних речовин не виявлено.

Захисник водія заявив клопотання про закриття провадження у справі за відсутністю складу та події адміністративного правопорушення. Він вказував на незаконність зупинки транспортного засобу, відсутність підстав, передбачених статтею 35 Закону України «Про Національну поліцію», провокаційні дії поліцейських, перерви у відеофіксації ключових моментів спілкування, а також на те, що відмова від огляду була отримана під психологічним тиском, а не добровільно.

У судовому засіданні були допитані поліцейські, які складали протокол, переглянуто відеозаписи з нагрудних камер, досліджено направлення на огляд, відповідь Таращанської міської лікарні та результати лабораторного дослідження.

Що вирішив суд

Суд закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо водія за частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі пункту 1 частини першої статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Суд установив, що працівники поліції не надали належних, допустимих і достовірних доказів, які б підтверджували перебування водія у стані наркотичного сп’яніння та правомірність його відмови від медичного огляду. З відеозаписів вбачається, що після первинної згоди водія на огляд відбулося спілкування з одним з поліцейських поза межами відеофіксації, після чого поліцейський повідомив напарнику про намір повторно запропонувати огляд, що свідчить про можливу провокацію та психологічний тиск. Суд також врахував негативні результати лабораторного дослідження сечі на наркотичні речовини, проведеного водієм наступного дня.

Суд дійшов висновку, що матеріали справи не містять достатньої сукупності доказів для доведення об’єктивної сторони правопорушення, а всі сумніви щодо доведеності вини, відповідно до принципу презумпції невинуватості, тлумачаться на користь особи.

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