Бюджетний комітет схвалив новий підхід до розрахунку зарплат працівників НАБУ

Комітет підтримав зміни до держбюджету-2026.

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Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.

Основним джерелом фінансування додаткових витрат має стати механізм Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

Комітет рекомендував змінити ряд речей у тексті уряду та чинному законі про Бюджет:

1) рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3 328 грн, а не 3 028 грн, без збільшення загальних видатків Агентства,

2) доручити Уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%,

3) перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства (мова йде не про зарплату), без збільшення загальних видатків Агентства,

4) +559,1 млн грн на апарат Міненерго, коштом Резервного фонду,

5) +127,5 млн грн на ліквідацію шахт, коштом Резервного фонду,

6) +46,1 млн грн на Держенергонагляд, коштом Резервного фонду,

7) +599,1 млн грн Державному агентству з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн грн - на об'єкт «Укриття», коштом Резервного фонду

8 ) перерозподілити 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, без збільшення загальних видатків Мінмолодьспорту.

Також народні депутати проголосували за виділення 1,4 млрд грн на виплати для працівників Служби судової охорони.

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