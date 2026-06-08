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Бюджетный комитет одобрил новый подход к расчету зарплат сотрудников НАБУ

13:09, 8 июня 2026
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Комитет поддержал изменения в госбюджет-2026.
Бюджетный комитет одобрил новый подход к расчету зарплат сотрудников НАБУ
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Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн.

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Основным источником финансирования дополнительных расходов должен стать механизм Ukraine Support Loan от Европейского Союза.

Комитет рекомендовал изменить ряд положений в тексте правительства и действующем законе о Бюджете:

  1. рассчитывать зарплату НАБУ по прожиточному минимуму 3 328 грн, а не 3 028 грн, без увеличения общих расходов Агентства,
  2. поручить Правительству восстановить Дорожный фонд в 2027 году в размере 25%,
  3. перераспределить 10 млн грн на аппарат Госрыбагентства (речь идет не о зарплате), без увеличения общих расходов Агентства,
  4. +559,1 млн грн на аппарат Минэнерго за счет Резервного фонда,
  5. +127,5 млн грн на ликвидацию шахт за счет Резервного фонда,
  6. +46,1 млн грн на Госэнергонадзор за счет Резервного фонда,
  7. +599,1 млн грн Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, в том числе 525,1 млн грн — на объект «Укрытие», за счет Резервного фонда,
  8. перераспределить 95 млн грн на аппарат Национального комитета спорта инвалидов без увеличения общих расходов Минмолодежьспорта.

Также народные депутаты проголосовали за выделение 1,4 млрд грн на выплаты для сотрудников Службы судебной охраны.

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НАБУ Верховная Рада Украины бюджет правительство ССУ

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