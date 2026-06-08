В Киеве наказали водителя BMW, который «летел» со скоростью более 200 км в час
В Киеве правоохранители остановили водителя автомобиля BMW, который двигался по городу со скоростью 206 км/ч.
Как сообщила патрульная полиция Киева, на нарушителя ПДД вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУоАП.
В полиции напомнили, что максимально допустимая скорость движения транспортных средств составляет:
▪️ в населенных пунктах — 50 км/ч;
▪️ за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;
▪️ на автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — 110 км/ч;
▪️ на автомагистралях — 130 км/ч.
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