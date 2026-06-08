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В сфере строительства упростили административные процедуры — заказчики теперь сами будут выбирать орган контроля

20:58, 8 июня 2026
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В ЦНАПах ввели новый механизм, позволяющий выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля для объектов класса СС1.
В сфере строительства упростили административные процедуры — заказчики теперь сами будут выбирать орган контроля
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В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что процедура получения административных услуг в сфере строительства стала проще. Во всех ЦНАПах заказчики строительства теперь могут самостоятельно выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля для объектов незначительной сложности класса последствий СС1.

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Новый механизм является частью реформы градостроительства, которую внедряет Минразвития. Его цель — сделать предоставление строительных административных услуг более прозрачным, предсказуемым и удобным как для граждан, так и для бизнеса.

Возможность выбора органа контроля

Отныне при подаче через ЦНАП уведомлений и деклараций о начале или завершении строительных работ, а также при внесении изменений в них или их отмене, заказчик может самостоятельно определить орган, который будет рассматривать документы.

Среди доступных вариантов:

  • Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ);
  • орган государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне (ОГСК), обладающий соответствующими полномочиями по месту расположения объекта.

В Министерстве отметили, что в ближайшее время аналогичная возможность будет доступна и при подаче документов через портал «Дія».

Как работает новый механизм в ЦНАП

В настоящее время техническая реализация данного функционала уже доступна в ЦНАП при подаче документов, касающихся объектов класса последствий СС1 — уведомлений, деклараций, а также изменений к ним и их отмены.

При создании обращения в системе добавлено новое обязательное поле — «Орган, которому направляется документ». В нем администратор ЦНАП или заказчик строительства выбирает орган государственного архитектурно-строительного контроля, который будет осуществлять рассмотрение поданных материалов.

Проверка правильности выбора органа

Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССБ) автоматически проверяет соответствие выбранного органа адресу объекта. В случае несоответствия система информирует об ошибке и подсказывает, какой именно орган должен осуществлять рассмотрение документов — местный орган ГАБК или ДИАМ.

Дальнейшее расширение функционала

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что возможность выбора органа контроля при подаче документов через «Дію» — как для объектов СС1, так и СС2 — будет внедрена в ближайшее время. Сейчас продолжается работа над обновлением этого функционала.

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админуслуги Дия ЦНАП строительство

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