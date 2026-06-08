У будівництві спростили адмінпроцедури – замовники тепер самі обиратимуть орган контролю

У ЦНАПах запровадили новий механізм, який дозволяє обирати орган держархбудконтролю для об’єктів класу СС1.

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У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили, що процедура отримання адміністративних послуг у будівництві стала простішою. У всіх ЦНАПах замовники будівництва тепер можуть самостійно обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю для об’єктів незначної складності класу наслідків СС1.

Новий механізм є частиною реформи містобудування, яку впроваджує Мінрозвитку. Його мета — зробити надання будівельних адміністративних послуг більш прозорим, передбачуваним і зручним як для громадян, так і для бізнесу.

Можливість вибору органу контролю

Відтепер під час подання через ЦНАП повідомлень і декларацій про початок або завершення будівельних робіт, а також під час внесення змін до них чи їх скасування, замовник може самостійно визначити орган, який розглядатиме документи.

Серед доступних варіантів:

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ);

орган державного архітектурно-будівельного контролю на місцевому рівні (ОМС), який має відповідні повноваження за місцем розташування об’єкта.

У Міністерстві зазначили, що найближчим часом аналогічна можливість буде доступна і при поданні документів через портал «Дія».

Як працює новий механізм у ЦНАП

Наразі технічна реалізація функціоналу вже доступна в ЦНАП під час подання документів щодо об’єктів класу наслідків СС1 — повідомлень, декларацій, а також змін до них і їх скасування.

Під час створення звернення в системі додано нове обов’язкове поле — «Орган, якому надсилається документ». У ньому адміністратор ЦНАП або замовник будівництва обирає орган державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснюватиме розгляд поданих матеріалів.

Перевірка правильності вибору органу

Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) автоматично перевіряє відповідність обраного органу адресі об’єкта. У разі невідповідності система інформує про помилку та підказує, який саме орган має здійснювати розгляд документів — місцевий орган ДАБК або ДІАМ.

Подальше розширення функціоналу

У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили, що можливість вибору органу контролю при поданні документів через «Дію» — як для об’єктів СС1, так і СС2 — буде впроваджена найближчим часом. Наразі триває робота над оновленням цього функціоналу.

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