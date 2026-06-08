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Если в суде просят купить канцелярские товары или оплатить почтовые расходы — законны ли такие требования

13:13, 8 июня 2026
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Участники судебных процессов не обязаны обеспечивать суды бумагой, канцелярскими товарами или денежными средствами на почтовые отправления.
Если в суде просят купить канцелярские товары или оплатить почтовые расходы — законны ли такие требования
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Участники судебных заседаний не обязаны обеспечивать суды канцелярскими товарами, оплачивать почтовые услуги или нести какие-либо другие расходы, связанные с деятельностью судебных учреждений. Финансирование судов осуществляется за счет государственного бюджета, а их материально-техническое и организационное обеспечение относится к полномочиям Государственной судебной администрации Украины.

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ГСА подчеркивает, что практика, когда граждан просят принести бумагу для суда или самостоятельно оплатить почтовые расходы из-за нехватки ресурсов, является недопустимой для правового государства.

Обязаны ли участники судебного процесса обеспечивать суд канцелярскими товарами

Обеспечение деятельности судов является обязанностью государства. Поэтому требования к участникам судебных процессов относительно приобретения бумаги, канцелярских товаров или оплаты услуг, необходимых для работы суда, не соответствуют установленному порядку финансирования судебной системы.

Как ГСА реагирует на сообщения о нехватке ресурсов в судах

Территориальные управления ГСА постоянно отслеживают материально-техническое состояние судов в регионах. Они реагируют как на официальные обращения граждан, так и на сообщения в социальных сетях, где люди сообщают о случаях, когда от них требовали обеспечить суд канцелярскими товарами или оплатить отдельные расходы.

Также мониторятся публикации судей и работников аппаратов судов относительно проблем с обеспечением учреждений. Вся полученная информация проверяется.

Какие меры принимаются для обеспечения судов

Для предотвращения распространения недостоверной информации и недопущения подобных случаев территориальные управления ГСА предоставляют аппаратам судов разъяснения о необходимости своевременно сообщать о потребностях учреждений для оперативного решения вопросов обеспечения.

Кроме того, участников судебных процессов информируют о таких мерах через официальные веб-сайты и страницы в социальных сетях.

Что делать, если в суде просят деньги или бумагу

В ГСА призывают граждан сообщать о случаях, когда работники суда просят предоставить денежные средства, бумагу или другие материалы для обеспечения судопроизводства.

Для этого необходимо направить обращение на официальный электронный адрес территориального управления ГСА в соответствующей области и продублировать его на адрес ГСА Украины.

Какую информацию необходимо указать в обращении

В обращении следует обязательно указать:

  • фамилию, имя и отчество заявителя;
  • контактные данные для обратной связи;
  • информацию о суде, в котором произошел соответствующий случай;
  • обстоятельства, при которых заявителя просили предоставить денежные средства или канцелярские товары для нужд суда.

В ГСА подчеркивают, что своевременное информирование о таких ситуациях дает возможность оперативно проверить факты и принять необходимые меры реагирования.

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