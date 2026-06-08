  1. В Україні

У Києві покарали водія BMW, який «летів» зі швидкістю понад 200 км на годину

21:24, 8 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Порушника ПДР виявили під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam.
У Києві покарали водія BMW, який «летів» зі швидкістю понад 200 км на годину
Фото: patrol.police.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці зупинили водія авто BMW, який рухався містом зі швидкістю 206 км/год.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила патрульна поліція Києва, на порушника ПДР винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

У поліції нагадали, що максимально допустима швидкість руху транспортних засобів:

      ▪️ у населених пунктах — 50 км/год;

      ▪️ за межами — 90 км/год;

      ▪️ на автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год;

      ▪️ на автомагістралях — 130 км/год.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція ПДР Київ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд формує практику під час війни: нові підходи до доказів, колаборації та воєнних злочинів

ВС у новій практиці за квітень підтвердив вироки за держзраду та воєнні злочини і посилив вимоги до перевірки добровільності у справах про колабораційну діяльність.

На Житомирщині суд відмовив у демонтажі камери відеоспостереження, яку чоловік встановив на будинок сусіда, а ліхтар навів на його спальню

Камера відеоспостереження сусіда не порушує право на приватне життя, якщо факт такого втручання не доведено.

Чоловік порізав співмешканку ножем через ревнощі, а потім з нею одружився: суд призначив 5 років в’язниці

Підтримка потерпілою обвинуваченого та подальший шлюб між ними не стали підставою для зміни кваліфікації злочину у справі про домашнє насильство.

Електронна повістка через Резерв+: чи зобов’язаний військовозобов’язаний з’явитися до ТЦК

Електронні повістки стали однією з найобговорюваніших тем мобілізації, проте багато поширених тверджень про них не відповідають чинному законодавству.

Виплати військовим у 2026 році: чим відрізняються бойові від грошового забезпечення

Як відрізнити основне грошове забезпечення від додаткових винагород та на які виплати може розраховувати військовий у разі звільнення за станом здоров’я.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]