У Києві покарали водія BMW, який «летів» зі швидкістю понад 200 км на годину
У Києві правоохоронці зупинили водія авто BMW, який рухався містом зі швидкістю 206 км/год.
Як повідомила патрульна поліція Києва, на порушника ПДР винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.
У поліції нагадали, що максимально допустима швидкість руху транспортних засобів:
▪️ у населених пунктах — 50 км/год;
▪️ за межами — 90 км/год;
▪️ на автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год;
▪️ на автомагістралях — 130 км/год.
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