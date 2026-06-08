Водитель отказался проходить медицинское обследование на предмет наркотического опьянения из-за давления со стороны полиции, но сдал анализы на следующий день — удалось ли ему избежать наказания

По делу по ст. 130 КоАП суд пришел к выводу о недоказанности нарушения.

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Белоцерковский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении водителя транспортного средства Mazda 626.

Обстоятельства дела

Согласно протоколу об административном правонарушении серии ЕПР1 № 609305 от 8 марта 2026 года, в тот день в 11 часов 30 минут на автодороге М-05 Киев-Одесса, 78 км, водитель управлял транспортным средством с явными признаками наркотического опьянения: суженные зрачки глаз, не реагирующие на свет, выраженное дрожание пальцев рук, неестественная бледность. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения в ближайшем медицинском учреждении водитель отказался.

На судебном заседании водитель вину не признал. Он пояснил, что во время остановки согласился пройти освидетельствование на предмет наркотического опьянения. Однако после того, как один из полицейских отошел к служебному автомобилю, другой полицейский, по его словам, оказывал психологическое давление, угрожал эвакуацией транспортного средства на штрафплощадку и доставкой в территориальный центр комплектования. После этого водитель изменил позицию и отказался от освидетельствования. На следующий день, 9 марта 2026 года, он самостоятельно обратился в медицинскую лабораторию, где по результатам исследования мочи наркотических веществ обнаружено не было.

Защитник водителя подал ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава и факта административного правонарушения. Он указывал на незаконность остановки транспортного средства, отсутствие оснований, предусмотренных статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции», провокационные действия полицейских, перерывы в видеофиксации ключевых моментов общения, а также на то, что отказ от осмотра был получен под психологическим давлением, а не добровольно.

В судебном заседании были допрошены полицейские, составлявшие протокол, просмотрены видеозаписи с нагрудных камер, изучены направление на осмотр, ответ Таращанской городской больницы и результаты лабораторного исследования.

Что решил суд

Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении водителя по части первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях на основании пункта 1 части первой статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Суд установил, что сотрудники полиции не представили надлежащих, допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих нахождение водителя в состоянии наркотического опьянения и правомерность его отказа от медицинского освидетельствования. Из видеозаписей следует, что после первоначального согласия водителя на осмотр произошло общение с одним из полицейских вне пределов видеофиксации, после чего полицейский сообщил напарнику о намерении повторно предложить осмотр, что свидетельствует о возможной провокации и психологическом давлении. Суд также учел отрицательные результаты лабораторного исследования мочи на наркотические вещества, проведенного водителем на следующий день.

Суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат достаточной совокупности доказательств для доказывания объективной стороны правонарушения, а все сомнения относительно доказанности вины, в соответствии с принципом презумпции невиновности, толкуются в пользу лица.

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