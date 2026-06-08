  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Водитель отказался проходить медицинское обследование на предмет наркотического опьянения из-за давления со стороны полиции, но сдал анализы на следующий день — удалось ли ему избежать наказания

18:38, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По делу по ст. 130 КоАП суд пришел к выводу о недоказанности нарушения.
Водитель отказался проходить медицинское обследование на предмет наркотического опьянения из-за давления со стороны полиции, но сдал анализы на следующий день — удалось ли ему избежать наказания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Белоцерковский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении водителя транспортного средства Mazda 626.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Согласно протоколу об административном правонарушении серии ЕПР1 № 609305 от 8 марта 2026 года, в тот день в 11 часов 30 минут на автодороге М-05 Киев-Одесса, 78 км, водитель управлял транспортным средством с явными признаками наркотического опьянения: суженные зрачки глаз, не реагирующие на свет, выраженное дрожание пальцев рук, неестественная бледность. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения в ближайшем медицинском учреждении водитель отказался.

На судебном заседании водитель вину не признал. Он пояснил, что во время остановки согласился пройти освидетельствование на предмет наркотического опьянения. Однако после того, как один из полицейских отошел к служебному автомобилю, другой полицейский, по его словам, оказывал психологическое давление, угрожал эвакуацией транспортного средства на штрафплощадку и доставкой в территориальный центр комплектования. После этого водитель изменил позицию и отказался от освидетельствования. На следующий день, 9 марта 2026 года, он самостоятельно обратился в медицинскую лабораторию, где по результатам исследования мочи наркотических веществ обнаружено не было.

Защитник водителя подал ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава и факта административного правонарушения. Он указывал на незаконность остановки транспортного средства, отсутствие оснований, предусмотренных статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции», провокационные действия полицейских, перерывы в видеофиксации ключевых моментов общения, а также на то, что отказ от осмотра был получен под психологическим давлением, а не добровольно.

В судебном заседании были допрошены полицейские, составлявшие протокол, просмотрены видеозаписи с нагрудных камер, изучены направление на осмотр, ответ Таращанской городской больницы и результаты лабораторного исследования.

Что решил суд

Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении водителя по части первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях на основании пункта 1 части первой статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Суд установил, что сотрудники полиции не представили надлежащих, допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих нахождение водителя в состоянии наркотического опьянения и правомерность его отказа от медицинского освидетельствования. Из видеозаписей следует, что после первоначального согласия водителя на осмотр произошло общение с одним из полицейских вне пределов видеофиксации, после чего полицейский сообщил напарнику о намерении повторно предложить осмотр, что свидетельствует о возможной провокации и психологическом давлении. Суд также учел отрицательные результаты лабораторного исследования мочи на наркотические вещества, проведенного водителем на следующий день.

Суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат достаточной совокупности доказательств для доказывания объективной стороны правонарушения, а все сомнения относительно доказанности вины, в соответствии с принципом презумпции невиновности, толкуются в пользу лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция Белая Церковь Киевская область медосмотр

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мужчина ранил сожительницу ножом из-за ревности, а затем женился на ней: суд назначил 5 лет лишения свободы

Поддержка потерпевшей обвиняемого и последующий брак между ними не стали основанием для изменения квалификации преступления по делу о домашнем насилии.

Электронная повестка через Резерв+: обязан ли военнообязанный явиться в ТЦК

Электронные повестки стали одной из самых обсуждаемых тем мобилизации, однако многие распространённые утверждения о них не соответствуют действующему законодательству.

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]