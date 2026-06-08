Конкурс в Одесский апелляционный суд завершен: ВККС определила 23 победителей

ВККС рекомендовала к назначению 23 будущих судей Одесского апелляционного суда.

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Высшая квалификационная комиссия судей предоставила рекомендации для назначения на должности судей Одесского апелляционного суда.

По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 23 победителя, а именно:

Абухин Руслан Дмитриевич; Боднарук Юрий Владимирович; Бут Илья Александрович; Варакина Наталия Борисовна; Губницкий Дмитрий Григорьевич; Киян Дмитрий Владимирович; Коломиец Наталия Алексеевна; Кравченко Петр Анатольевич; Курбанова Альфия Рауфовна; Маслеников Александр Акимович; Павельченко Игорь Витальевич; Присакарь Александр Яковлевич; Прохоров Павел Анатольевич; Роик Дмитрий Ярославович; Сопильняк Валерий Юрьевич; Тавлуй Елена Викторовна; Федоренко Татьяна Ивановна; Цехан Дмитрий Николаевич; Шаньшина Марина Валерьевна; Шевирина Татьяна Дмитриевна; Шкута Олег Олегович; Щербина Артем Валентинович; Яковенко Иван Иванович.

Комиссия заполнила все 23 вакантные должности в Одесском апелляционном суде, на которые объявлялся конкурс. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в конкурсе в Киевский, Львовский, Харьковский и Днепровский апелляционные суды.

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