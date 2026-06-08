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Конкурс в Одесский апелляционный суд завершен: ВККС определила 23 победителей

14:00, 8 июня 2026
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ВККС рекомендовала к назначению 23 будущих судей Одесского апелляционного суда.
Конкурс в Одесский апелляционный суд завершен: ВККС определила 23 победителей
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Высшая квалификационная комиссия судей предоставила рекомендации для назначения на должности судей Одесского апелляционного суда.

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По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 23 победителя, а именно:

  1. Абухин Руслан Дмитриевич;
  2. Боднарук Юрий Владимирович;
  3. Бут Илья Александрович;
  4. Варакина Наталия Борисовна;
  5. Губницкий Дмитрий Григорьевич;
  6. Киян Дмитрий Владимирович;
  7. Коломиец Наталия Алексеевна;
  8. Кравченко Петр Анатольевич;
  9. Курбанова Альфия Рауфовна;
  10. Маслеников Александр Акимович;
  11. Павельченко Игорь Витальевич;
  12. Присакарь Александр Яковлевич;
  13. Прохоров Павел Анатольевич;
  14. Роик Дмитрий Ярославович;
  15. Сопильняк Валерий Юрьевич;
  16. Тавлуй Елена Викторовна;
  17. Федоренко Татьяна Ивановна;
  18. Цехан Дмитрий Николаевич;
  19. Шаньшина Марина Валерьевна;
  20. Шевирина Татьяна Дмитриевна;
  21. Шкута Олег Олегович;
  22. Щербина Артем Валентинович;
  23. Яковенко Иван Иванович.

Комиссия заполнила все 23 вакантные должности в Одесском апелляционном суде, на которые объявлялся конкурс. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в конкурсе в Киевский, Львовский, Харьковский и Днепровский апелляционные суды.

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