Конкурс в Одесский апелляционный суд завершен: ВККС определила 23 победителей
14:00, 8 июня 2026
ВККС рекомендовала к назначению 23 будущих судей Одесского апелляционного суда.
Высшая квалификационная комиссия судей предоставила рекомендации для назначения на должности судей Одесского апелляционного суда.
По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 23 победителя, а именно:
- Абухин Руслан Дмитриевич;
- Боднарук Юрий Владимирович;
- Бут Илья Александрович;
- Варакина Наталия Борисовна;
- Губницкий Дмитрий Григорьевич;
- Киян Дмитрий Владимирович;
- Коломиец Наталия Алексеевна;
- Кравченко Петр Анатольевич;
- Курбанова Альфия Рауфовна;
- Маслеников Александр Акимович;
- Павельченко Игорь Витальевич;
- Присакарь Александр Яковлевич;
- Прохоров Павел Анатольевич;
- Роик Дмитрий Ярославович;
- Сопильняк Валерий Юрьевич;
- Тавлуй Елена Викторовна;
- Федоренко Татьяна Ивановна;
- Цехан Дмитрий Николаевич;
- Шаньшина Марина Валерьевна;
- Шевирина Татьяна Дмитриевна;
- Шкута Олег Олегович;
- Щербина Артем Валентинович;
- Яковенко Иван Иванович.
Комиссия заполнила все 23 вакантные должности в Одесском апелляционном суде, на которые объявлялся конкурс. В настоящее время продолжаются собеседования с кандидатами в конкурсе в Киевский, Львовский, Харьковский и Днепровский апелляционные суды.
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